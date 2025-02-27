Кто уже объявил о входе в дисциплину Marvel Rivals

26 февраля Fnatic стала последней киберспортивной организацией, которая присоединилась к Marvel Rivals, подписав список участников для участия в будущем EMEA Invitational. Команда из шести человек состоит из нескольких бывших профессионалов Overwatch и бывшего участника чемпионата мира по Fortnite, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Европейская организация OG, которая дважды побеждала на The International из Dota 2, также объявила свой состав участников Marvel Rivals за несколько часов до того, как это сделали Fnatic.

Virtus.pro подписала титулованных ветеранов Overwatch League 19 февраля.

Сюда также добавляются Twisted Minds, Team Peps, Luminosity, DUSTY и ECSTATIC.

Все эти команды мы увидим на EMEA Invitational, турниры, который начнется уже завтра, 28 февраля, и продлится до 9 марта 2025 года. Он разыграет относительно небольшую сумму в 100 000 долларов., из которых победителю достанутся 40 тысяч, второе место займет 30 тысяч, третье – 20 тысяч, а для четвертого места приберегли 10 тысяч долларов.

Пока ни в одной из команд украинцев нет. Об украинских командах из Marvel Rivals тоже ничего не известно.

Несколько других организаций пока только рассматривают возможность участия в Marvel Rivals.

Sentinels, один из самых всемирно признанных и успешных брендов VALORANT, сейчас находится в раздумьях. Генеральный директор компании Роб Мур сказал, что видит "огромный потенциал" в конкурентной сцене Marvel Rivals.

100 Thieves, которая базируется в Северной Америке, также проявила свой интерес.

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