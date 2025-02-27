Кто уже объявил о входе в дисциплину Marvel Rivals
26 февраля Fnatic стала последней киберспортивной организацией, которая присоединилась к Marvel Rivals, подписав список участников для участия в будущем EMEA Invitational. Команда из шести человек состоит из нескольких бывших профессионалов Overwatch и бывшего участника чемпионата мира по Fortnite, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.
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- Европейская организация OG, которая дважды побеждала на The International из Dota 2, также объявила свой состав участников Marvel Rivals за несколько часов до того, как это сделали Fnatic.
- Virtus.pro подписала титулованных ветеранов Overwatch League 19 февраля.
- Сюда также добавляются Twisted Minds, Team Peps, Luminosity, DUSTY и ECSTATIC.
Все эти команды мы увидим на EMEA Invitational, турниры, который начнется уже завтра, 28 февраля, и продлится до 9 марта 2025 года. Он разыграет относительно небольшую сумму в 100 000 долларов., из которых победителю достанутся 40 тысяч, второе место займет 30 тысяч, третье – 20 тысяч, а для четвертого места приберегли 10 тысяч долларов.
Пока ни в одной из команд украинцев нет. Об украинских командах из Marvel Rivals тоже ничего не известно.
Несколько других организаций пока только рассматривают возможность участия в Marvel Rivals.
- Sentinels, один из самых всемирно признанных и успешных брендов VALORANT, сейчас находится в раздумьях. Генеральный директор компании Роб Мур сказал, что видит "огромный потенциал" в конкурентной сцене Marvel Rivals.
- 100 Thieves, которая базируется в Северной Америке, также проявила свой интерес.