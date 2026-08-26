Покращений Відьмак та сюжетне доповнення

Повернення легендарного мисливця на монстрів стане першим кроком у масштабній стратегії. На нещодавній виставці Gamescom автори офіційно анонсували покращену версію своєї найвідомішої рольової гри, яка отримає безліч графічних та геймплейних нововведень, пише GamesRadar.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt Remastered з'явиться вже 29 вересня 2026 року для комп'ютерів, консолей PlayStation 5, Xbox Series X та нової системи Switch 2. Власники оригінальної гри отримають це оновлення абсолютно безкоштовно. Розробники суттєво покращили візуальну складову, поведінку чудовиськ, бойову систему, рух персонажа та керування конем. Крім того, на гравців чекає повністю перероблене дерево вмінь, розширений фоторежим та свіжі видовищні фінішери.

Дещо раніше ми отримали анонс повноцінного сюжетного доповнення Songs of the Past, реліз якого запланували на 2027 рік. Гравці вирушать у новий загадковий регіон Леттен, який приховує темну таємницю. Розробники обіцяють нову зброю, додаткові здібності та зустріч із добре знайомими персонажами.

Трейлер The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past: дивіться відео

Нова сага та амбітна трилогія

Наступним великим кроком компанії стане вихід четвертої частини Відьмака, яку створюють на базі передового рушія Unreal Engine 5 замість власного REDengine. Головною героїнею нової історії стане Цірі, що підтверджує офіційний трейлер. Автори планують випустити гру у 2028 році.

Трейлер The Witcher 4: дивіться відео

Цей амбітний проєкт розпочне абсолютно нову трилогію, яку розробники прагнуть повністю випустити протягом 6 років після виходу четвертої частини.

Паралельно зовнішні команди працюють над іншими іграми у цьому всесвіті. Зокрема, студія Fool's Theory створює повноцінний ремейк першої частини Відьмака на рушії Unreal Engine 5.

Водночас команда The Molasses Flood розробляє експериментальний проєкт під кодовою назвою Sirius, який поєднає одиночну кампанію з мультиплеєром. Розробники навіть перезапустили процес виробництва цієї гри, щоб повністю виправдати високі очікування фанатів.

Сиквел Cyberpunk 2077

Попри важкий старт оригінальної гри, розробники змогли повністю стабілізувати Cyberpunk 2077, продати понад 20 мільйонів копій і побити історичні рекорди за кількістю одночасних гравців у Steam. Тепер у виробництво офіційно запустили масштабне продовження під назвою Cyberpunk Orion. Ця гра має розкрити весь потенціал похмурого всесвіту майбутнього. Проте її реліз відбудеться значно пізніше за вихід четвертого Відьмака.

Загадковий проєкт Hadar

Крім двох відомих франшиз, автори з нуля створюють повністю новий таємничий всесвіт під кодовою назвою Hadar, активна робота над яким триває ще з 2021 року.

Hadar – це кодова назва для третьої, абсолютно окремої інтелектуальної власності, яку ми створили з нуля всередині компанії. Проєкт перебуває на найраніших стадіях творчого процесу, що означає, що ми ще не розробляємо саму гру, а працюємо виключно над основою для цього нового всесвіту,

– заявив представник CD Projekt Red.

Тож польські розробники демонструють колосальні амбіції. Грамотне поєднання безкоштовних покращень для перевірених часом хітів, глибоких ремейків класики та абсолютно нових оригінальних світів дозволить компанії утримувати лідерські позиції в ігровій індустрії протягом наступних десятиліть.