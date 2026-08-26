Улучшенная версия "Ведьмака" и сюжетное дополнение

Возвращение легендарного охотника на монстров станет первым шагом в масштабной стратегии. На недавней выставке Gamescom разработчики официально анонсировали улучшенную версию своей самой известной ролевой игры, которая получит множество графических и геймплейных нововведений, пишет GamesRadar.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt Remastered выйдет уже 29 сентября 2026 года для компьютеров, консолей PlayStation 5, Xbox Series X и новой системы Switch 2. Владельцы оригинальной игры получат это обновление совершенно бесплатно. Разработчики существенно улучшили визуальную составляющую, поведение чудовищ, боевую систему, движение персонажа и управление лошадью. Кроме того, игроков ждет полностью переработанное дерево навыков, расширенный фоторежим и новые зрелищные финишные приемы.

Некоторое время назад мы получили анонс полноценного сюжетного дополнения Songs of the Past, релиз которого запланирован на 2027 год. Игроки отправятся в новый загадочный регион Леттен, который скрывает мрачную тайну. Разработчики обещают новое оружие, дополнительные способности и встречу с хорошо знакомыми персонажами.

Трейлер The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past: смотрите видео

Новая сага и амбициозная трилогия

Следующим большим шагом компании станет выход четвертой части "Ведьмака", которую создают на базе передового движка Unreal Engine 5 вместо собственного REDengine. Главной героиней новой истории станет Цири, что подтверждает официальный трейлер. Авторы планируют выпустить игру в 2028 году.

Трейлер The Witcher 4: смотрите видео

Этот амбициозный проект положит начало совершенно новой трилогии, которую разработчики намерены полностью выпустить в течение 6 лет после выхода четвертой части.

Параллельно сторонние команды работают над другими играми в этой вселенной. В частности, студия Fool's Theory создает полноценный римейк первой части "Ведьмака" на движке Unreal Engine 5.

В то же время команда The Molasses Flood разрабатывает экспериментальный проект под кодовым названием Sirius, который объединит одиночную кампанию с мультиплеером. Разработчики даже перезапустили процесс производства этой игры, чтобы полностью оправдать высокие ожидания фанатов.

Сиквел Cyberpunk 2077

Несмотря на тяжелый старт оригинальной игры, разработчики смогли полностью стабилизировать "Cyberpunk 2077", продать более 20 миллионов копий и побить исторические рекорды по количеству одновременных игроков в Steam. Теперь в производство официально запущено масштабное продолжение под названием Cyberpunk Orion. Эта игра должна раскрыть весь потенциал мрачной вселенной будущего. Однако ее релиз состоится значительно позже выхода четвертого "Ведьмака".

Загадочный проект Hadar

Помимо двух известных франшиз, авторы с нуля создают совершенно новую загадочную вселенную под кодовым названием Hadar, активная работа над которой ведется еще с 2021 года.

Hadar – это кодовое название третьей, совершенно отдельной интеллектуальной собственности, которую мы создали с нуля внутри компании. Проект находится на самых ранних стадиях творческого процесса, что означает, что мы пока не разрабатываем саму игру, а работаем исключительно над основой для этой новой вселенной,

– заявил представитель CD Projekt Red.

Таким образом, польские разработчики демонстрируют колоссальные амбиции. Грамотное сочетание бесплатных обновлений для проверенных временем хитов, глубоких ремейков классики и совершенно новых оригинальных миров позволит компании удерживать лидирующие позиции в игровой индустрии на протяжении следующих десятилетий.