STALKER 2 встановила рекордну кількість гравців і отримала "дуже позитивні" відгуки в Steam

Українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля отримала широке визнання та безпрецедентну активність гравців після релізу. Гра продовжує бити рекорди популярності попри неоднозначний технічний стан.

Попри те, що гра була доступна безкоштовно в Xbox Game Pass від самого початку, S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля досягла неабиякого успіху в Steam, повідомляє 24 Канал.

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За даними SteamDB, всього за кілька годин після релізу 21 листопада гра досягла піка в 117 928 одночасних гравців. Цей результат значно перевершує попередні рекорди франшизи: оригінальна S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl досягла піка лише у 2 300 одночасних гравців.

Досягнення відсвяткувала компанія GSC Game World, яка подякувала фанатам:

Ми бажаємо кожному сталкеру вдалого полювання і нагадуємо, що в Зоні шлях не менш важливий, ніж місце призначення.

Гра отримала 17752 відгуків (на момент публікації статті) у Steam, 79,2% з них – позитивні, що дає їй оцінку "дуже схвальні". Це значне покращення порівняно з 75% схвалення на момент запуску.

Гравці високо оцінили захоплюючу атмосферу та продовження серії після 15-річного очікування.



Активність гравців у S.T.A.L.K.E.R. 2 / Скриншот 24 Каналу зі SteamDB

Баги та недоліки

Хоча гравці високо оцінили гру, вони також звернули увагу на деякі проблеми з оптимізацією та баги. GSC Game World визнала ці технічні проблеми та запевнила фанатів, що покращення вже на часі.



Класичні баги на місці / Скриншот 24 Каналу з Xbox Series S

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Довгоочікуване повернення до Зони

Випущена 20 листопада для ПК (через Steam, GOG, Microsoft Store та Epic Games Store) та Xbox Series X/S, S.T.A.L.K.E.R. 2 знову розпалила глобальний ажіотаж навколо франшизи. Попри свою недосконалість, емоційний резонанс та захопливий світ гри закріпили за нею місце найвидатнішої частини серії та культового продукту.