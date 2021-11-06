Уже 85% позитивних відгуків: у Steam вийшла оригінальна відеогра Prison Simulator

У Steam вдало дебютувала відеогра Prison Simulator. Новий проєкт Baked Games дуже сподобався користувачам цього сервісу, а загалом він вже зібрав чимало позитивних відгуків.

Кілька днів тому невелика польська студія Baked Games випустила свою нову відеогру з назвою Prison Simulator. Її новий проєкт одразу ж заскочив до когорти найпопулярніших новинок Steam, а також вже отримав чимало позитивних рецензій від користувачів цього сервісу.

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Prison Simulator – це незвичайний симулятор, у якому геймери мають взяти на себе роль охоронця в'язниці. Гравцям потрібно слідкувати за ув'язненими, а також займатися характерними для цієї професії речами. Наприклад, шукати контрабанду, робити переклички, проводити обшуки, чистити зброю, відточувати навики стрільби чи взаємодіяти з ув'язненими (спілкуватися чи карати).

Щоправда, геймерам необов'язково ставати ідеальним охоронцем, а загалом лише вони вирішують, як саме потрібно поводитися в певній ситуації. Розробники відзначили, що гравці зможуть відігрувати навіть за дуже поганих охоронців, які не зважають на правила чи закони. Також у Prison Simulator є чимало невеликих ігор та редактор персонажів, який можна використовувати для створення унікальних ув'язнених.

Трейлер відеогри Prison Simulator: відео

Загалом цей проєкт дуже вдало дебютував у сервісі Steam – 85% позитивних відгуків (майже 200 оглядів). Особливо користувачі відзначають унікальний ігровий процес, різноманітність механік та сюжетну кампанію. А от критикують цей проєкт за невеликі технічні недоліки, а також за відсутність можливості зіграти за ув'язненого.

Наостанок варто відзначити, що всі користувачі сервісу Steam зараз можуть зіграти в безплатну демонстраційну версію Prison Simulator. А от повноцінна відеогра коштує 279 гривень, щоправда, до 11 листопада її можна буде придбати зі знижкою в 10%.

Відеогра Prison Simulator / Фото з крамниці Steam