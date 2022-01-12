Нещодавно ми згадували про інформацію, якою поділився відомий український блогер з нікнеймом OLDboi. Він відзначив, що вже найближчим часом розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl мають опублікувати заяву, в якій йтиметься про зміну дати виходу відеогри.

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Блогер мав рацію, щоправда, дату релізу змістили не на осінь, а одразу на зиму. Згідно з інформацією, яка з'явилася в офіційному твітері відеогри, реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl тепер має відбутися аж 8 грудня 2022 року. Нагадаємо, що раніше цей проєкт планували випустити 28 квітня, тобто вже через кілька місяців.

У своєму повідомленні представники української студії GSC Game World написали, що додаткові сім місяців їм потрібні для того, щоб довести гру до належного стану та повністю реалізувати всі свої задуми. Вони відзначили, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – наймасштабніший проєкт в їхній історії, який потребує відповідного обсягу робіт.

Розробники написали, що рішення непросте, але лише так вони можуть подарувати фанатам ту відеогру, яку останні хочуть побачити. Представники GSC Game World подякували шанувальникам за терпіння та розуміння, а також відзначили, що цьогоріч будуть частіше ділитися новою інформацією про гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Лист розробників S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / Фото з твітера відеогри

Нагадаємо, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl вийде на PC, Xbox Series та в сервісі Xbox Game Pass. Передзамовити її можна вже зараз, а стандартна версія коштує 895 гривень.