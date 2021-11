Кілька місяців тому група ентузіастів анонсувала, що працює над неофіційним ремейком відеогри The Lord of the Rings: Conquest, яка вийшла ще у 2009 році. Тоді вони поділилися лише загальною інформацією, а вже цього разу вирішили детальніше розповісти про деякі елементи.

Це цікаво Нестандартна комбінація: ентузіаст об'єднав Crusader Kings III та Mount & Blade 2: Bannerlord

Отже, їхній проєкт називається "Conquest Reimagined", а в його основі лежить не найкраща відеогра за мотивами "Володаря перснів". Річ у тім, що гра The Lord of the Rings: Conquest отримала від критиків досить низькі оцінки, наприклад, найкраще вони оцінили її версію для PC – 57 балів зі 100. Схожі оцінки цей проєкт отримав й від геймерів, хоча варто відзначити, що в цьому випадку вдалося отримати навіть 7,1 бала з 10 (PlayStation 3). Тобто ентузіастам потрібно працювати з першоджерелом, яке розкритикували фанати та журналісти. А це означає, що їм треба буде не лише займатися реалізацією власних ідей, а й думати над тим, як розв'язати старі проблеми.

Загалом вони планують перенести The Lord of the Rings: Conquest на ігровий рушій Unreal Engine 4. Ентузіасти пообіцяли, що в їхньому ремейку буде сучасна графіка, нові класи персонажів, розширені локації, ефектні комбо, оновлений штучний інтелект, а також покращені анімації, моделі та візуальні ефекти. Щоправда, в новому щоденнику можна побачити лише результат їхньої роботи над обладунками та зброєю. Варто додати, що автори показали екіпірування не лише представників сил світла, а і їхніх ворогів.

Наостанок варто відзначити, що розробники поки не називали навіть приблизну дату виходу цього ремейку. Також цікаво, як відреагує компанія Electronic Arts, яка була видавцем оригіналу, на розробку такого масштабного проєкту.

Новий щоденник розробників проєкту "Conquest Reimagined": відео