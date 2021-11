Несколько месяцев назад группа энтузиастов анонсировала, что работает над неофициальным ремейком видеоигры The Lord of the Rings: Conquest, которая вышла еще в 2009 году. Тогда они поделились только общей информацией, а уже на этот раз решили подробнее рассказать о некоторых элементах.

Итак, их проект называется "Conquest Reimagined", а в его основе лежит не самая лучшая видеоигра по мотивам "Властелина колец". Дело в том, что игра The Lord of the Rings: Conquest получила от критиков довольно низкие оценки, например, лучше всего они оценили ее версию для PC – 57 баллов из 100. Похожие оценки этот проект получил и от геймеров, хотя стоит отметить, что в этом случае удалось получить даже 7,1 балла из 10 (PlayStation 3). То есть энтузиастам нужно работать с первоисточником, который раскритиковали фанаты и журналисты. А это значит, что им нужно будет не только заниматься реализацией собственных идей, но и думать о том, как решить старые проблемы.

В целом они планируют перенести The Lord of the Rings: Conquest на игровой движок Unreal Engine 4. Энтузиасты пообещали, что в их ремейке будет современная графика, новые классы персонажей, расширенные локации, эффектные комбо, обновленный искусственный интеллект, а также улучшенные анимации, модели и визуальные эффекты. Правда, в новом дневнике можно увидеть только результат их работы над доспехами и оружием. Стоит добавить, что авторы показали экипировку не только представителей сил света, но и их врагов.

Напоследок стоит отметить, что разработчики пока не называли даже приблизительную дату выхода этого ремейка. Также интересно, как отреагирует компания Electronic Arts, являвшаяся издателем оригинала, на разработку такого масштабного проекта.

Новый дневник разработчиков проекта "Conquest Reimagined": видео