Один із ключових гравців складу "народжених перемагати" з Counter-Strike 2 Валерій "b1t" Ваховський потрапив у складні контрактні умови, які фактично унеможливлюють його перехід до іншої команди, йдеться у подкасті FEED THE TROLLS на YouTube-каналі TechGirlZA.

Нікуди втекти із золотої клітки

Під час обговорення кризи українського колективу ведуча та аналітикиня Сем "Tech Girl" Райт порівняла ситуацію Ваховського з історією іншої зірки NAVI – Олександра "s1mple" Костилєва.

За її словами, свого часу саме через величезну суму викупу, яку прописали в угоді, жоден кіберспортивний клуб не зміг придбати Костилєва, коли той опинився на лаві запасних.

Тепер схожа доля спіткала й Ваховського, адже керівництво клубу встановило надто високу фінансову планку для потенційних покупців.

Я також чула, що b1t зараз фактично застряг у контрактному рабстві. Навіть якщо він захоче піти, NAVI настільки жорстко обмежили його умовами, що він просто не може вибратися,

– стверджує Райт.

Повний випуск подкасту: дивіться відео

Також експерти звернули увагу на емоційний стан гравця під час останніх турнірів.

За їхніми спостереженнями, очевидним є те, що Ваховський активно показує відкрите розчарування на камеру, що свідчить про внутрішнє напруження в команді. Ситуацію ускладнює той факт, що b1t вважається одним із найсильніших виконавців у поточному ростері, проте він не має змоги змінити обстановку самотужки.

Я не хочу додумувати за самого b1t, але на його місці в якийсь момент я могла б сказати: знаєте що, я не збираюся викладатися на повну… Ви всі граєте жахливо, а я навіть не можу звідси піти,

– додала Tech Girl.

Наразі Natus Vincere й справді переживає напрочуд важкі часи, лише кілька днів тому команда з тріском вилетіла з ESL Pro League.

Якщо керівництво клубу не зможе освіжити склад або знайти робочу схему із теперішніми виконавцями, організація ризикує вперше в історії пропустити майбутній Major.