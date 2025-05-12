В мережі опинилися дати кваліфікаційних матчів The International 2025

Valve готує ґрунт для головної події року в світі Dota 2 – великого турніру The International 2025. Компанія вже визначила дати регіональних кваліфікацій, а також поділилася деталями щодо нового формату турніру, який цього року матиме швейцарську систему та оновлений підхід до відсіювання команд.

Коли чекати yf відбори

В очікуванні The International 2025, одного з найпрестижніших турнірів з Dota 2, Valve поступово розкриває деталі майбутньої події. Організатори вже почали продавати квитки, а це означає, що наближаються відбіркові змагання. Аналітик Бен "Noxville" Стеенхайзен виявив у коді клієнта Dota 2 інформацію про заплановані дати регіональних відборів – з 7 по 24 червня 2025 року. Хоча компанія поки не надала офіційного підтвердження q не запустила це оновлення в гру для всіх, усе вказує на те, що найближчим часом слід очікувати на відповідну заяву, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Фінальна фаза триватиме з 11 до 14 вересня. У ній візьмуть участь вісім найсильніших команд, які почнуть у верхній сітці з вибуванням після двох поразок. Усі матчі, окрім гранд-фіналу, гратимуться до двох перемог, а фінальна сутичка – до трьох. Посів команд залежатиме від їхніх результатів у швейцарському етапі.

Призовий фонд The International 2025 поки не оголошено. Його розмір залежатиме від продажів майбутнього компендіуму. У попередні роки сума зменшилась через зміну формату Battle Pass, однак ширяться чутки, що Valve може повернутися до класичної моделі з багатим косметичним контентом, що потенційно підвищить прибутки.

Окрім основного турніру, організатори анонсували конкурс косплею з призовим фондом 18 500 євро. Офлайн-відбір пройде 11 вересня поблизу арени в Гамбурзі, а десять фіналістів виступлять на сцені TI14. Переможців визначать у чотирьох номінаціях: "Найкращий виступ", "Найкраще технічне виконання", "Видатна трансформація" та "Вибір журі".

Нагадаємо, що переможцями минулорічного турніру стали Team Liquid, які з рахунком 3:0 обіграли Gaimin Gladiators у фіналі.