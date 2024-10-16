Мейджори будуть інакшими – Valve готують оновлену структуру головних турнірів з Counter-Strike 2

У 2025 році на шанувальників кіберспортивного Counter-Strike 2 чекатимуть серйозні зміни, адже у Valve рішуче налаштовані змінити структуру Мейджорів – найголовніших турнірів з дисципліни.

Численні джерела повідомляють про те, що у Valve прийняли рішення оновити структуру Мейджорів шляхом їх розширення.

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Команд стане більше, RMR скасують

Відтак, HLTV повідомляють, що з 2025 року кількість команд-учасниць на Мейджорах з Counter-Strike 2 зросте з 24 до 32.

На додачу, зміниться процес кваліфікації на подію. Останні чотири роки цій меті слугували окремі регіональні RMR турніри, де й розігрувалися місця в основній сітці.

Наразі ж очікується, що запрошення на Мейджори будуть здебільшого базуватися на командному рейтингу від самих Valve.

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У результаті розширення до 32 команд на головних турнірах світу CS 2 з'явиться додатковий етап "швейцарки".

Це також означає, що Мейджори триватимуть приблизно на 4 дні довше.

Першим турніром, якого торкнуться ці зміни, стане BLAST.tv Austin Major, старт якого раніше анонсували на 9 червня 2025 року.