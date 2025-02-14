Valve знайшла й видалила зі Steam гру, що містила вбудований вірус: перевірте свій комп'ютер

Хакери завантажили в Steam безплатну гру, набиту шкідливим програмним забезпеченням. Її встигли встановити сотні користувачів, перш ніж компанія Valve, яка контролює магазин, помітила це й узялась реагувати.

Деталі інциденту

Згідно з повідомленнями ЗМІ, гра під назвою PirateFi від розробника Seaworth Interactive з'явилась у магазині 6 лютого. Вона працювала щонайменше тиждень й містила прихований код, призначений для крадіжки cookie-файлів браузера користувача. Згодом Valve прибрала її з вітрини й повідомила кожному, хто її встановив, що їхні комп'ютери можуть бути в небезпеці, пише 24 Канал з посиланням на The Gamer.

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Сторінку PirateFi в Steam було видалено, але ви все ще можете знайти деякі скриншоти в інтернеті. Згідно з даними SteamDB, від 800 до 1 500 людей встигли завантажити безкоштовну гру до того, як її видалили. Один користувач навіть вказав у відгуку, що скриншоти і відео, які використовувалися для просування гри, насправді були взяті з іншої існуючої гри на виживання під назвою Easy Survival RPG.



Так виглядала гра PirateFi / Фото Valve

PCMag, який першим повідомив про інцидент, каже, що антивірусне програмне забезпечення деяких користувачів зреагувало й позначило гру як "Trojan.Win32.Lazzzy.gen" – тип шкідливого програмного забезпечення, яке намагається викрасти файли cookie браузера. Ці файли зберігають інформацію про вашу активність в мережі, зокрема забезпечують перебування в акаунтах, завдяки чому вам не потрібно вводити логін і пароль щоразу, коли ви відкриваєте сайт. Таким чином, маючи cookie, хакери могли отримати доступ до акаунтів користувачів, навіть не знаючи їхніх паролів.

Видання також каже, що хтось, хто займався розміщенням PirateFi в Steam, опублікував у Telegram оголошення про вакансію "модератора ігрового чату" за 17 доларів. Але на тому кінці, судячи з усього, відповідав чат-бот, судячи зі швидкості відповідей. Він рекомендував завантажити гру, заражену шкідливим програмним забезпеченням.



Так виглядала гра PirateFi / Фото Valve



Так виглядала гра PirateFi / Фото Valve

Що тепер

Після видалення гри Valve надіслала користувачам, які грали в PirateFi, повідомлення про те, що "обліковий запис Steam розробника цієї гри завантажив у Steam збірки, які містять підозріле шкідливе програмне забезпечення".

Valve рекомендує користувачам, які завантажили PirateFe, видалити гру, а потім запустити повне сканування системи антивірусним програмним забезпеченням. В крайньому разі, Valve також рекомендує користувачам перевстановити Windows, щоб повністю очистити систему від будь-якого потенційного шкідливого програмного забезпечення.

Якщо ви встановили собі цю гру, вам, принаймні на важливих для вас сайтах – соцмережах, електронній пошті, банківських сервісах, стримінгах, хмарних сховищах, ігрових сервісах (Steam, Epic Games, GOG) тощо.