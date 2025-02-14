Детали инцидента
Согласно сообщениям СМИ, игра под названием PirateFi от разработчика Seaworth Interactive появилась в магазине 6 февраля. Она работала по меньшей мере неделю и содержала скрытый код, предназначенный для кражи cookie-файлов браузера пользователя. Впоследствии Valve убрала ее с витрины и сообщила каждому, кто ее установил, что их компьютеры могут быть в опасности, пишет 24 Канал со ссылкой на The Gamer.
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Страница PirateFi в Steam была удалена, но вы все еще можете найти некоторые скриншоты в интернете. Согласно данным SteamDB, от 800 до 1 500 человек успели скачать бесплатную игру до того, как ее удалили. Один пользователь даже указал в отзыве, что скриншоты и видео, которые использовались для продвижения игры, на самом деле были взяты из другой существующей игры на выживание под названием Easy Survival RPG.
Так выглядела игра PirateFi / Фото Valve
PCMag, который первым сообщил об инциденте, говорит, что антивирусное программное обеспечение некоторых пользователей среагировало и обозначило игру как "Trojan.Win32.Lazzzy.gen" – тип вредоносного программного обеспечения, которое пытается похитить файлы cookie браузера. Эти файлы сохраняют информацию о вашей активности в сети, в частности обеспечивают пребывание в аккаунтах, благодаря чему вам не нужно вводить логин и пароль каждый раз, когда вы открываете сайт. Таким образом, имея cookie, хакеры могли получить доступ к аккаунтам пользователей, даже не зная их паролей.
Издание также говорит, что кто-то, кто занимался размещением PirateFi в Steam, опубликовал в Telegram объявление о вакансии "модератора игрового чата" за 17 долларов. Но на том конце, судя по всему, отвечал чат-бот, судя по скорости ответов. Он рекомендовал скачать игру, зараженную вредоносным программным обеспечением.
Так выглядела игра PirateFi / Фото Valve
Так выглядела игра PirateFi / Фото Valve
Что теперь
После удаления игры Valve прислала пользователям, которые играли в PirateFi, сообщение о том, что "учетная запись Steam разработчика этой игры загрузил в Steam сборки, которые содержат подозрительное вредоносное программное обеспечение".
Valve рекомендует пользователям, которые загрузили PirateFe, удалить игру, а затем запустить полное сканирование системы антивирусным программным обеспечением. В крайнем случае, Valve также рекомендует пользователям переустановить Windows, чтобы полностью очистить систему от любого потенциального вредоносного программного обеспечения.