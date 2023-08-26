Valve неочікувано випустили оновлення для гри, що вийшла 14 років тому

Корпорація Valve здивувала своїх шанувальників, неочікувано випустивши оновлення до колись мега популярного проєкту, реліз якого відбувся ще 14 років тому. Детальніше – у матеріалі.

Реліз Left 4 Dead 2 відбувся в далекому 2009 році, а тепер 14 років потому, Valve неочікувано випустила новий офіційний патч для гри.

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Як і більшість ігор, розроблених Valve, Left 4 Dead 2 заслужила статус культової та була справжнім кооперативним хітом свого часу.

Розробники підтримували своє дітище якийсь час після релізу, випускаючи різноманітні DLC та постійні патчі з оновленнями та виправленням помилок.

Коли ж самі Valve припинили працювати над грою, фанати Left 4 Dead 2 створювали власний контент, який потому з легкої руки Ньюелла та компанії офіційно з'являвся в грі.

Тепер Valve здивували всіх, випустивши власноруч зроблене оновлення для Left 4 Dead 2, хоча воно й не додає нічого кардинально нового.

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В основному новий патч лише виправляє старі помилки та інші технічні проблеми.

Хоча є досить кумедне нововведення, згідно з яким "за запитом спільноти" розробники присвоїли алігатору в болоті ім'я Фред.

Достеменно невідомо в чому була ідея випуску цього патча. Можливо, Valve сподіваються, що він поверне до проєкту гравців, які перестали грати.

А, можливо, таким чином студія вирішила нагадати про Left 4 Dead 2 перед ймовірним анонсом продовження серії, чутки про розробку якого ходять уже чимало років. Хоча це вже якась фантастика, адже усім відомо, що Valve не вміють рахувати до трьох.