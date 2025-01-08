Valve підтверджує: майбутні мейджори з CS2 відтепер залучатимуть 32 команди, а не 24

Компанія Valve, яка створила Counter-Strike 2 і влаштовує головні кіберспортивні турніри з цієї дисципліни, оголосила про зміни в правилах Major. Кількість команд планують збільшити з 24 до 32.

Що цікаво, у жовтні 2024 року така інформація вже з'являлась в інтернеті у вигляді чуток, але підтвердження надійшло лише зараз. Про це повідомляє профільне видання HLTV, пише 24 Канал.

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Як це буде

Розширення мейджорів означає додавання третього швейцарського етапу до вже існуючих етапів відкриття та відбору. Це означає, що мейджори триватимуть довше, приблизно на чотири дні, щоб звільнити місце для додаткового етапу, пише HLTV.

Разом із розширенням турніру Valve також скоригували розподіл слотів і оголосили про нові відбіркові події – Major Regional Qualifiers (MRQ).

У MRQ візьмуть участь 16 команд з Америки та Європи і вісім з Азії. Ці змагання мають замінити RMR, але ключовою зміною є те, що вони "можуть бути проведені в режимі онлайн". Якщо це так, то регіони можуть бути рівномірно розподілені між субрегіонами (наприклад, Північна Америка/Південна Америка), щоб усунути значні відмінності в пінгу.

Американський та європейський MRQ нададуть по шість місць на першому етапі мейджора, тоді як азійський MRQ – чотири.

Вісім команд, які пройшли відбір на першому етапі, приєднаються до восьми команд, які отримають пряме запрошення на другий етап, де одне запрошення надається регіону на кожну команду з цього регіону, яка дійшла до третього етапу попереднього мейджора (16 найкращих).

Те ж саме стосується Етапу 3, де одне запрошення призначається регіону для кожної команди з цього регіону, яка вийшла в плей-оф попереднього мейджора (найкраща вісімка).

Це означає, що на BLAST.tv Austin Major, який буде першим турніром у новому форматі, шість європейських команд будуть запрошені на Stage 3. Це Spirit, G2, Vitality, MOUZ, FaZe і HEROIC, які пройшли до плей-оф. Америка та Азія отримають по одному запрошенню після того, як Liquid і The MongolZ увійшли до вісімки найкращих у Шанхаї.