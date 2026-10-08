Valve зробить виняток із нових правил для команди s1mple, щоб вона могла потрапити на мейджор

Valve офіційно дозволила команді BC.Game, у складі якої виступає s1mple, боротися за путівку на PGL Major Singapore через азійський регіон. Рішення з'явилося після апеляції клубу.

Що вирішила Valve

Компанія оновила список винятків із вимог до організації турнірів. У ньому сказано, що BC.Game віднесено до регіону Азії, і вони мають право на запрошення на мейджор, пише HLTV.

За день до цього Valve змінила правила переходу між регіонами у рейтингу VRS, і нові правила означали, що команда не зможе брати участь. Згідно з новими правилами, команди можуть претендувати на зміну регіону, лише якщо протягом попередніх трьох календарних місяців не фігурував у списках VRS іншого регіону. Фактично будь-яка зміна регіону набуває чинності через три місяці. Це унеможливлює "останній шанс" для команд, які в останній момент переходять із сильних регіонів у слабші, де розігрується менше очок VRS.

Нове правило запровадили у відповідь на ситуацію з командою Sashi, яка пізно перебудувалася на азійський склад, щоб кваліфікуватися на PGL Major Singapore. Проте воно зачепило й BC.Game та WW. На запит HLTV у Valve відповіли, що ці команди втрачають право на кваліфікацію на мейджор, якщо "вони не звернуться й не знайдуть рішення".

Як відреагували в BC.Game та спільнота?

Думки спільноти розділилися. Одні експерти й фанати похвалили Valve за швидку реакцію. Інші визнали, що зміна була потрібна, але вважали, що вона несправедливо вдарила по BC.Game без попередження, адже команда планувала довгострокові зміни.

Генеральний директор BC.Game Алі "Ако" Муханнед пішов далі й попросив обнулити очки в азійському VRS та дозволити команді боротися за місце, маючи лише три тижні до старту.

Мені важко прийняти це,

– заявив тренер BC.Game Вікторі "TaZ" Войтас про нове правило.

Польський фахівець додав, що команда подасть апеляцію до Valve і поважатиме остаточне рішення. Апеляція виявилася успішною: Valve офіційно визнала виняток для команди й призначила її в азійський регіон попри невиконану вимогу про три місяці.

Що це означає для BC.Game?

Місце команди на мейджорі тепер майже підтверджене. Раніше на новій сторінці симулятора HLTV BC.Game уже значилася як така, що забезпечила собі запрошення.