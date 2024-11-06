PlayStation 5 Pro може похизуватися помітними оновленнями, включаючи більш потужну восьмиядерну SoC AMD Ryzen з архітектурою Zen 2 і оновлений графічний процесор, який забезпечує на 67% більше обчислювальної потужності, ніж оригінальна PS5, повідомляє 24 Канал.

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Головний архітектор Sony Марк Серні пояснив під час анонсу консолі, що модель Pro має на меті встановити новий стандарт в іграх завдяки чудовій графіці, швидшій пам'яті та передовому масштабуванню ШІ завдяки функції PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), яка конкурує з технологіями DLSS від Nvidia та FSR від AMD.

PS5 Pro пропонує 16 ГБ оновленої оперативної пам'яті GDDR6 зі швидкістю 18 Гбіт/с та додаткові 2 ГБ оперативної пам'яті DDR5 для системних операцій. Об'єм пам'яті збільшився вдвічі до 2 ТБ, а модель Pro тепер забезпечує більш легкий доступ до CMOS-акумулятора, що спрощує процес перезавантаження.

Важливо! У консолі відсутній вбудований дисковод, який можна придбати окремо за 79 доларів, що є недоліком для тих, хто має великі колекції ігор на фізичних носіях.

Чи вартує воно того?

The Verge та GamesRadar виявили, що продуктивність PS5 Pro, навіть з трасуванням променів та масштабуванням ШІ, не дотягує до ігрових ПК середнього класу, оснащених Ryzen 7 5800X та RTX 3060 Ti, особливо коли мова йде про високодеталізовані текстури та можливості рендерингу.

Pro підтримує роздільну здатність 4K при 60 кадрах в секунду і пропонує на 45% вищу швидкість рендерингу, але, за даними GamesRadar, покращені текстури помітні лише зблизька, що робить апгрейд незначним та малопомітним для середньостатистичного геймера, який грає з дивана у вітальні.

Tom's Guide висловив застереження, зазначивши, що, хоча покращений графічний процесор і можливості штучного інтелекту Pro позитивно впливають на деталізацію, ці оновлення самі по собі не варті різниці в ціні 270 доларів (якщо враховувати різницю при продажі PS 5) порівняно зі звичайною PS5, яка вже забезпечує достатньо вражаючу якість ігор у форматі 4K при 60 кадрах в секунду.

Tom's Guide також наголошує, що рішення Sony виключити дисковод применшує цінність Pro як преміум-продукту.

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Sony оголосила, що понад 50 ігор матимуть покращену графіку на PS5 Pro. Проте, оглядачі найбільших технологічних видань сходяться на думці, що для більшості гравців звичайна PS5 продовжує пропонувати кращу цінність із порівнянною продуктивністю за значно нижчу ціну.