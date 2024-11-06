PlayStation 5 Pro может похвастаться заметными обновлениями, включая более мощную восьмиядерную SoC AMD Ryzen с архитектурой Zen 2 и обновленный графический процессор, который обеспечивает на 67% больше вычислительной мощности, чем оригинальная PS5, сообщает 24 Канал.

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Главный архитектор Sony Марк Серни объяснил во время во время анонса консоли, что модель Pro имеет целью установить новый стандарт в играх благодаря великолепной графике, быстрой памяти и передовому масштабированию ИИ благодаря функции PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая конкурирует с технологиями DLSS от Nvidia и FSR от AMD.

PS5 Pro предлагает 16 ГБ обновленной оперативной памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с и дополнительные 2 ГБ оперативной памяти DDR5 для системных операций. Объем памяти увеличился вдвое до 2 ТБ, а модель Pro теперь обеспечивает более легкий доступ к CMOS-аккумулятору, что упрощает процесс перезагрузки.

Важно! В консоли отсутствует встроенный дисковод, который можно приобрести отдельно за 79 долларов, что является недостатком для тех, кто имеет большие коллекции игр на физических носителях.

Стоит ли оно того?

The Verge и GamesRadar обнаружили, что производительность PS5 Pro, даже с трассировкой лучей и масштабированием ИИ, не дотягивает до игровых ПК среднего класса, оснащенных Ryzen 7 5800X и RTX 3060 Ti, особенно когда речь идет о высокодетализированных текстурах и возможностях рендеринга.

Pro поддерживает разрешение 4K при 60 кадрах в секунду и предлагает на 45% выше скорость рендеринга, но, по данным GamesRadar, улучшенные текстуры заметны только вблизи, что делает апгрейд незначительным и малозаметным для среднестатистического геймера, который играет с дивана в гостиной.

Tom's Guide выразил предостережение, отметив, что, хотя улучшенный графический процессор и возможности искусственного интеллекта Pro положительно влияют на детализацию, эти обновления сами по себе не стоят разницы в цене 270 долларов (если учитывать разницу при продаже PS 5) по сравнению с обычной PS5, которая уже обеспечивает достаточно впечатляющее качество игр в формате 4K при 60 кадрах в секунду.

Tom's Guide также отмечает, что решение Sony исключить дисковод умаляет ценность Pro как премиум-продукта.

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Sony объявила, что более 50 игр будут иметь улучшенную графику на PS5 Pro. Однако, обозреватели крупнейших технологических изданий сходятся во мнении, что для большинства игроков обычная PS5 продолжает предлагать лучшую ценность с сопоставимой производительностью за значительно более низкую цену.