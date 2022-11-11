Абсолютна свобода створювати все, що гравці можуть собі уявити, не тільки сприяла величезній популярності гри-пісочниці Minecraft, але й призвела до того, що вона часто використовується в освітніх цілях.

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Відтворення битви під Віксбургом у Minecraft

Нове відео демонструє неймовірно детальну конструкцію Minecraft, яка точно відтворює місце битви при Віксбургу. Збірка Minecraft буде використана як частина благодійного збору коштів, який розпочнеться 11 листопада для American Battlefield Trust, доступ до якого можна отримати на офіційному веб-сайті Battle of Vicksburg.

Згідно з відео, сильний дощ та подальші селеві зсуви у 2020 році змусили закрити більш ніж третину реального місця у Віксбурзі та поставили майбутнє цього міста під загрозу. Тож зібрані гроші підуть на відновлення територій, які постраждали від стихії, щоб зберегти історію Віксбурга.

Це вражаюче історичне місце Minecraft також не закінчується лише будівлями. Також були включені поля битв навколо самого міста Віксбурга, а також понад 3 000 неігрових персонажів. На великій карті можна знайти таких відомих персонажів, як Марк Твен і Авраам Лінкольн.

Віксбург відтворений у Minecraft: дивіться відео

Хоча самих цих деталей достатньо, щоб кваліфікувати цю гру як одну з найвражаючих збірок Minecraft, ця версія Віксбурга також має кілька інтерактивних елементів, якими можуть насолоджуватися гравці. Це перегони на пароплавах і змагання зі стрільбою з гармати.