Величезний відкритий світ та битва з напівбогом: FromSoftware представила геймплей Elden Ring

Компанія FromSoftware провела презентацію, яка була присвячена їхній майбутній відеогрі Elden Ring. Розробники вперше показали повноцінний геймплей, а також розповіли чимало цікавого про свою гру.

Уже наступного тижня стартують закриті тестування відеогри Elden Ring. А тому розробники з FromSoftware нарешті вирішили показати повноцінний геймплей свого майбутнього проєкту.

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Варто розпочати з того, що сталося це під прямої трансляції, яку вони проводили на власному ютуб-каналі. Загалом автори показали чимало цікавого, хоча сама трансляція тривала лише 19 хвилин. На відео можна побачити не лише величезний відкритий світ цієї відеогри, а й сутички з різноманітними ворогами. Цікаво, що деякі боси будуть нападати на геймерів просто у відкритому світі.

А в самих битвах, головний герой, зможе одночасно використовувати холодну зброю та заклинання. До речі, все це можна робити й верхи на коні. Варто додати, що в Elden Ring можна викликати NPC чи інших гравців для битв зі своїми ворогами. Також у відеогрі буде повноцінний стелс, система крафту, а всі цікаві місця можна буде помічати на мапі власноруч (за допомогою міток).

Відомо, що у відеогрі будуть дуже складні підземелля, а загалом їх буде чимало. Автори розповіли, що для їхнього проходження можна використовувати різні тактики. Тобто будь-яке підземелля можна буде пройти різними способами. З цікавого ще варто відзначити битви з величезним драконом та місцевим напівбогом Годриком Золотим.

Також представники FromSoftware нарешті назвали ціну на Elden Ring, а тому її вже зараз можна передзамовити. На PC ціна стартує від 799 гривень, на PlayStation – 1999 гривень, а на Xbox – 70 доларів. Наостанок варто додати, що реліз цієї відеогри заплановано на 25 лютого 2022 року.

Повноцінний геймплей Elden Ring: відео