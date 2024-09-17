У FM 25 зникнуть дві важливі функції, які були в грі роками – розробник шокував фанатів

Розробник FM 25 повідомив, що у новій частині відомої серії відбудуться грандіозні зміни, оскільки з гри зникнуть дві важливі механіки, які роками були основними елементами ігрового процесу.

Серія Football Manager – це одна з тих відеоігор, які часто критикують за малу інноваційність, але FM 25 принесе шанувальникам одразу 2 серйозні зміни, вилучивши з гри важливі механіки.

Цікаво Найбезглуздіша кіберспортивна дисципліна зібрала рекордну кількість глядачів і випередила LOL

Більше ніяких електронних листів та вигуків з бровки поля

Отож, у новому сезоні віртуального футболу менеджери не знайдуть у своєму інтерфейсі сторінки "Вхідні" в якій раніше збиралися усі можливі повідомлення та через яку фактично здійснювалося керування всіма подіями у грі.

В інтерв'ю Eurogamer, директор студії Sports Interactive Майлз Джейкобсон пояснив, що цю функцію було видалено через її недостатній реалізм.

Дуже рідко можна побачити футбольного менеджера з ноутбуком, – сказав розробник.

Джейкобсон пояснив, що електронна пошта ніколи не була частиною футболу, а сучасні менеджери мають планшети та телефони й команда розробників спробувала обіграти саме це.

Також фахівець визнав, що ця зміна означатиме, що фанатам, можливо, доведеться "заново вчитися" грати в гру, але наполіг на тому, що основа ігрового процесу все одно буде практично тією ж.

Окрім того, зникнуть з гри вигуки з бровки, які багато років були основним методом взаємодії менеджера з футболістами на полі під час матчу.

Причина цього рішення доволі дивна, за словами Якобсена в команді виникли занепокоєння, що ця механіка працює недостатньо добре та не так, як того хочуть розробники та геймери.