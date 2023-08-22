Steam влаштував розпродаж українських ігор: на STALKER та інші діють величезні знижки

На Steam діє фестиваль українських ігор, приурочений спеціально до Дня Незалежності України. До 24 серпня включно на ігри від українських розробників діють величезні знижки.

Під час фестивалю знижки отримали безліч хороших відеоігор – від інді-ігор від самостійних розробників до блокбастерів студій GSC Game World, 4A Games і Frogwares.

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Знижки на українські ігри

Фестиваль пропонує одразу дві приємні послуги: купити хороші ігри за значно нижчими цінами, ніж зазвичай, а заразом і підтримати українських розробників. Серед пропозицій є наступні ігри: