Steam влаштував розпродаж українських ігор: на STALKER та інші діють величезні знижки
22 серпня 2023, 12:39Читать новость на русском
Джерело:Steam
На Steam діє фестиваль українських ігор, приурочений спеціально до Дня Незалежності України. До 24 серпня включно на ігри від українських розробників діють величезні знижки.
Під час фестивалю знижки отримали безліч хороших відеоігор – від інді-ігор від самостійних розробників до блокбастерів студій GSC Game World, 4A Games і Frogwares.
Також цікаво На дослідження підуть цілі дні: відеоігри з найбільшим відкритим світом
Знижки на українські ігри
Фестиваль пропонує одразу дві приємні послуги: купити хороші ігри за значно нижчими цінами, ніж зазвичай, а заразом і підтримати українських розробників. Серед пропозицій є наступні ігри:
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 99 гривень замість 499,
- Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 99 гривень замість 499,
- Sherlock Holmes Chapter One – 209 гривень замість 699,
- S.T.A.L.K.E.R.: Bundle – 119 гривень замість 479,
- Metro Saga Bundle – 148 гривень замість 1 274,
- Cossacks 3 – 111 гривень замість 279,
- Ostriv – 296 гривень замість 329,
- BABA YAGA – 59 гривень замість 149,
- The Serpent Rogue – 100 гривень замість 400,
- Titan Chaser – 19 гривень замість 49,
- Farlanders – 148 гривень замість 229.