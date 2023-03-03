Як стверджують прокурори, вбивство вмотивоване "химерною фантазією" підозрюваного бути агентом 47 з ігор Hitman.

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Вбивця натхненний грою Hitman

Нещодавно в Ботлі, графство Оксфордшир у Великій Британії, було скоєно вбивство. Юджина Комана тепер звинувачують у вбивстві свого співмешканця.

Однак, схоже, це не було звичайним вбивством, оскільки прокурори стверджують, що чоловік "задовольняв свою фантазію агента 47 з Hitman". Є й друга версія, більш звична – сексуальні ревнощі.

Загиблий Леонід Лебошин буцімто залицявся до їхньої спільної співмешканки, що не сподобалося підозрюваному. Сам чоловік зізнався в скоєному злочині, але стверджує буцімто робив це "не при здоровому глузді".

Серед аргументів на користь версії про "натхнення з відеоігор" прокурори наводять те, що в комп'ютері Комана знайшли кілька запитів в Інтернеті, пов'язаних з безжальним вбивцею. Їх підозрюваний зробив напередодні вбивства.

На комп'ютері обвинуваченого є докази того, що він захоплювався цим досить незвичним прикладом для наслідування,

– сказав прокурор Чарльз Ворд-Джексон.

На момент скоєння вбивства 17 жовтня 2022 року він був одягнений у чорний костюм, білу сорочку та краватку. А напередодні вбивства попросив брата зголити йому волосся. Прокурор назвав це "доволі незвичайним прикидом для вбивства".