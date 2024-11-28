Осінній розпродаж Steam повертається зі знижками навіть на найновіші ігри, такі як Frostpunk 2

Valve проводить лише кілька сезонних розпродажів на рік, і один з них стартував учора. Компанія обіцяє "тисячі" знижок на комп’ютерні ігри та їхні DLC. Окрім цього, цьогорічні номінації на нагороду Steam Award тепер доступні для всіх користувачів напередодні фінального голосування, яке відбудеться наступного місяця.

Що можна знайти на розпродажі

Цей розпродаж особливий тим, що ви можете отримати абсолютно нову гру всього за 70-80 гривень. І це буде не якийсь малобюджетний непотріб, а AAA-проєкти, які затягнуть вас набагато годин. Але поспішіть, адже пропозиція дійсна лише до 4 грудня. 24 Канал зібрав найкращі пропозиції.

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Перш за все зверніть увагу на Kingdom Come: Deliverance . Гра зараз доступна всього за 79 гривень за базове видання, 106 гривень за Royal Edition з деякими доповненнями та 182 гривні (знижка 91%) за повний комплект з усім випущеним контентом.

. Гра зараз доступна всього за 79 гривень за базове видання, 106 гривень за Royal Edition з деякими доповненнями та 182 гривні (знижка 91%) за повний комплект з усім випущеним контентом. STAR WARS Jedi: Fallen Order обійдеться вам у 119 гривень за базове видання та 209 за Deluxe Edition.

обійдеться вам у 119 гривень за базове видання та 209 за Deluxe Edition. Assassin's Creed Odyssey коштує від 91 гривні.

коштує від 91 гривні. За 37 гривень можна забрати неймовірно атмосферну Northgard , випущену у 2018 році.

, випущену у 2018 році. Darkest Dungeon знизила ціну на 92% й тепер коштує 41 гривню.

знизила ціну на 92% й тепер коштує 41 гривню. Far Cry 5 продається за ціною від 91 гривні до 274 гривень, залежно від комплектації. Ви також можете купити всі частини гри з усіма доповненнями та відгалуженнями за 859 гривень замість 4561 гривні.

продається за ціною від 91 гривні до 274 гривень, залежно від комплектації. Ви також можете купити всі частини гри з усіма доповненнями та відгалуженнями за 859 гривень замість 4561 гривні. Також у розпродажі є Mad Max за 54 гривні.

Інші ігри отримали не такі великі знижки, але все одно приємні. STAR WARS Jedi: Survivor коштує 424 гривні замість 1699 гривень, Assassin's Creed Mirage – 435 гривень замість 1083 гривень, Valheim з дуже гарними відгуками обійдеться в 139 гривень (50% знижки), Starfield – 1019 гривень замість 1699 гривень, Skyrim просить витратити 162 гривні замість 649 гривень.

Також знижки отримали цьогорічні хіти:

Harry Potter: Quidditch Champions продається за 539 гривень замість 899 гривень.

продається за 539 гривень замість 899 гривень. Frostpunk 2 падає в ціні на 20 відсотків за базове видання й тепер коштує 668 гривень замість 835 гривень. Deluxe Edition подешевшав лише на 10% – до 1377 гривень.

падає в ціні на 20 відсотків за базове видання й тепер коштує 668 гривень замість 835 гривень. Deluxe Edition подешевшав лише на 10% – до 1377 гривень. Silent Hill 2 коштує 1025 гривні і 1180 гривень за Digital Deluxe.

коштує 1025 гривні і 1180 гривень за Digital Deluxe. Call of Duty: Black Ops 6 скинула 15% і тепер попросить у вас 2549 гривень замість 2999 гривень.

Також знижки зараз діють на такі ігри: