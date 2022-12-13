Протягом обмеженого часу тисячі комп'ютерних ігор на GOG будуть доступні за значно нижчими цінами, а протягом усього розпродажу безкоштовно роздаватимуть до шести ігор.

Також цікаво Топ стрімерів, які зірвали джекпот у прямому ефірі

Зимовий розпродаж на GOG

Розпродаж – це лише початок великого тижня для GOG і CD Projekt. Починаючи з 14 грудня, безкоштовне оновлення наступного покоління для The Witcher 3: Wild Hunt буде випущено по всьому світу.

Між безкоштовним оновленням і розпродажем сервери дистрибуції CD Projekt та її партнерів отримають великий трафік протягом наступних днів, оскільки гравці купуватимуть, завантажуватимуть і оновлюватимуть ігри на свій вибір.

Хоча The Witcher 3: Wild Hunt доступна за 9,99 долара в межах зимового розпродажу GOG, це далеко не єдина гра, яка отримує велику знижку. Наприклад, протягом наступних 72 годин після старту розпродажу користувачі GOG можуть отримати Ghost of a Tale безкоштовно.

Після закінчення періоду безкоштовної заявки на Ghost of a Tale користувачі можуть безкоштовно отримати іншу гру та інші цифрові товари. Гравці, які бажають отримати вигідну пропозицію, можуть взяти участь у зимовому розпродажі GOG вже й зараз і до 2 січня.

Відповідно до оригінальної назви магазину "Старі добрі ігри" (Good Old Games), купа класичних комп'ютерних ігор отримали значні знижки. Diablo: Hellfire продається за 7,49 долара для гравців, які хочуть відчути або пережити першу гру серії Diablo.

Втім, у бочці меду не обійшлося й без ложки догтю. Адже нещодавно CD Projekt RED втрапила в серйозний скандал. Шанувальники, зокрема українські, були розлючені рішенням компанії про покращення російської локалізації гри The Witcher 3. Через це компанію звинуватили в бажанні догодити тим, хто вбиває українців.