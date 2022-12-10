Лічені дні залишилися до гаряче очікуваного геймерами виходу оновленої версії гри The Witcher 3: Wild Hunt, проте вона вже встигла влізти у неприємну ситуацію, повідомляє 24 канал.

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9 грудня російський акаунт гри у твітері повідомив, що майбутнє оновлення, окрім всього що наобіцяли розробники, принесе "покращення в російську версію гри, насамперед виправивши проблеми з прискоренням та уповільненням реплік персонажів".

Подібне рішення не на жарт розізлило українських шанувальників проєкту. Висловитися з цього приводу поспішили не лише звичайні геймери, а й українські розробники та контент-мейкери.

Індустрія майбутнього щойно зробила кілька кроків у минуле, – прокоментував рішення поляків наративний дизайнер студії Frogwares Дарій Лажневський.

І тут краще й не скажеш. Як справедливо зазначив україномовний стрімер Padon, замість того, щоб зайнятися українською локалізацією, польські розробники роками ігнорують нашу спільноту, а подібним рішенням виказують нехай і непряму, але все ж підтримку державі-терористу.

Замість того, щоб додати українську мову, ви вирішили підтримати російських терористів і покращити їхній ігровий досвід. Це неправильно після всієї підтримки, яку українці отримали від польського уряду та суспільства в нашій боротьбі з російською агресією, – зазначили автори українського порталу Gameway.

У коментарях до посту, серед повідомлень розчарованих українців, знайшлося безліч росіян, які не приховують насолоди від вчинку CDPR. Особливо "відбиті" екземпляри навіть заявляють, що за подібну негативну реакцію українців не шкода й вбити.

Відповідь неадекватного росіянина / скриншот з твітеру

Зазначимо, що це рішення виглядає дивним й через те, що від березня CDPR припинили продаж ігор на території Росії.

Ми приєднуємося до загального невдоволення спільноти та закликаємо проігнорувати як майбутнє оновлення, так і подальші проєкти студії. Допоки відповідальні люди в компанії не зрозуміють недопустимість подібного рішення, особливо в часи, коли російські ракети продовжують нищити українські міста й села.