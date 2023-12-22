Хакера, який злив кадри GTA 6, відправили в лікарню: рішення суду

У 2022 році в мережу злили велику кількість кадрів майбутньої гри Grand Theft Auto 6. Відповідальність за це взяло на себе угруповання Lapsus$, а щодо одного з хакерів суд Британії вже скхвалив рішення.

Мовиться про Аріона Куртаджа з Оксфорду, який страждає на аутизм. Саме він був ключовим членом міжнародного хакерського угруповання Lapsus$.

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Рішення суду в справі GTA 6

Лікарі визнали, що Куртадж не може постати перед судом через аутизм. Він залишатиметься в лікарні все життя, якщо медики не визнають, що він більше не становить небезпеки.

Зараз лікарі вважають, що хлопець "продовжує висловлювати намір якомога швидше повернутися до кіберзлочинності й дуже мотивований". Після звільнення під заставу у справі про злом Nvidia та BT/EE Куртадж перебував у готелі під охороною поліції.

Його ноутбук конфіскували, але хакер все одно зламав компанію, що розробляла GTA, використовуючи Amazon Firestick, свій готельний телевізор і мобільний телефон. Куртадж вкрав 90 відео неопублікованої гри GTA 6.

Це могло вплинути на заплановані студією Rockstar Games терміни щодо анонсу майбутньої гри. У будь-якому разі в грудні 2023 року студія показала перший трейлер Grand Theft Auto 6.