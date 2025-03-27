Згідно з оголошенням компанії, знижки триватимуть трохи більше двох тижнів – з 26 березня до 9 квітня. 24 Канал зібрав кілька цікавих проєктів, на які варто звернути увагу.

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Що купити

Для початку зазначимо, що в списку ігор зі знижками дуже багато тих, які з'являються на кожному розпродажі – The Witcher 3, Hogwarts Legacy, Grand Theft Auto, ігри серії Assassin's Creed, Star Wars та інші. Ось список тих назв, які зустрічаються не так часто.

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT . Високо оцінена гра зараз коштує 1 139 гривень замість 1700. Ця версія відрізняється розблокованою частотою кадрів і різноманітними графічними опціями, пристосованими до широкого спектра обладнання – від високопродуктивних ПК до портативних ігрових пристроїв.

. Високо оцінена гра зараз коштує 1 139 гривень замість 1700. Ця версія відрізняється розблокованою частотою кадрів і різноманітними графічними опціями, пристосованими до широкого спектра обладнання – від високопродуктивних ПК до портативних ігрових пристроїв. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . Українська гра, яка здобула величезний успіх наприкінці минулого року також пропонує знижку, щоб і не таку велику. Вона коштує 1 189 гривень замість 1 400 гривень.

. Українська гра, яка здобула величезний успіх наприкінці минулого року також пропонує знижку, щоб і не таку велику. Вона коштує 1 189 гривень замість 1 400 гривень. Ще одна нещодавня новинка, Frostpunk 2 , яка продовжує історію першої частини, коштує 585 гривень замість 835 гривень.

, яка продовжує історію першої частини, коштує 585 гривень замість 835 гривень. Бойовик від третьої особи з жорсткою бойовою механікою кунг-фу та кінематографічним екшеном бойових мистецтв під назвою Sifu отримав чудові відгуки, тому може сподобатись і вам, якщо ви полюбляєте цей жанр. Гра обійдеться вам лише у 228 гривень.

отримав чудові відгуки, тому може сподобатись і вам, якщо ви полюбляєте цей жанр. Гра обійдеться вам лише у 228 гривень. Рекомендуємо також придбати Mount & Blade II: Bannerlord , яка зараз продається за 510 гривень, оскільки скоро для неї вийде чудове доповнення War Sails. Воно додасть морські бої та новий контент, включаючи стелс-систему та випадкові події. Офіційний реліз заплановано на 17 червня для ПК, Xbox і PlayStation.

, яка зараз продається за 510 гривень, оскільки скоро для неї вийде чудове доповнення War Sails. Воно додасть морські бої та новий контент, включаючи стелс-систему та випадкові події. Офіційний реліз заплановано на 17 червня для ПК, Xbox і PlayStation. Spider-Man Remastered коштує зараз 700 гривень. Гра розроблена Insomniac Games у співпраці з Marvel та оптимізована для ПК компанією Nixxes Software. Підтримує трасування променів, покращені тіні, а також технології NVIDIA DLAA, NVIDIA DLSS та AMD FSR 2.0.

коштує зараз 700 гривень. Гра розроблена Insomniac Games у співпраці з Marvel та оптимізована для ПК компанією Nixxes Software. Підтримує трасування променів, покращені тіні, а також технології NVIDIA DLAA, NVIDIA DLSS та AMD FSR 2.0. Trine 5: A Clockwork Conspiracy має 50% знижки й коштує 300 гривень. Продовження культової пригоди зіштовхне вас із підступними новими лиходіями. Студія каже, що п'ята частина є "найглибшою і візуально найбагатшою на сьогодні главою Trine з абсолютно новим складом персонажів". Ви можете грати як самі, так і з трьома друзями в мережевій або локальній грі.

має 50% знижки й коштує 300 гривень. Продовження культової пригоди зіштовхне вас із підступними новими лиходіями. Студія каже, що п'ята частина є "найглибшою і візуально найбагатшою на сьогодні главою Trine з абсолютно новим складом персонажів". Ви можете грати як самі, так і з трьома друзями в мережевій або локальній грі. Tyranny коштує 305 гривень.

коштує 305 гривень. Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition від польської студії Techland – 297 гривень.

від польської студії Techland – 297 гривень. Disciples: Liberation – 264 гривні.

– 264 гривні. ELEX II – 250 гривень.

– 250 гривень. Tom Clancy's The Division 2 – 162 гривні.

– 162 гривні. Також на знижках зараз перші дві частини Baldur's Gate – обидві по 140 гривень.

В цілому можна знайти чимало хітів минулих років, а також нещодавні новинки. Більшість ігор мають знижку на рівні 60-80%.