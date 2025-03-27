Согласно объявлению компании, скидки продлятся чуть больше двух недель – с 26 марта по 9 апреля. 24 Канал собрал несколько интересных проектов, на которые стоит обратить внимание.

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Что купить

Для начала отметим, что в списке игр со скидками очень много тех, которые появляются на каждой распродаже – The Witcher 3, Hogwarts Legacy, Grand Theft Auto, игры серии Assassin's Creed, Star Wars и другие. Вот список тех названий, которые встречаются не так часто.

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT . Высоко оцененная игра сейчас стоит 1 139 гривен вместо 1700. Эта версия отличается разблокированной частотой кадров и разнообразными графическими опциями, приспособленными к широкому спектру оборудования – от высокопроизводительных ПК до портативных игровых устройств.

. Высоко оцененная игра сейчас стоит 1 139 гривен вместо 1700. Эта версия отличается разблокированной частотой кадров и разнообразными графическими опциями, приспособленными к широкому спектру оборудования – от высокопроизводительных ПК до портативных игровых устройств. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . Украинская игра, которая получила огромный успех в конце прошлого года также предлагает скидку, чтобы и не такую большую. Она стоит 1 189 гривен вместо 1 400 гривен.

. Украинская игра, которая получила огромный успех в конце прошлого года также предлагает скидку, чтобы и не такую большую. Она стоит 1 189 гривен вместо 1 400 гривен. Еще одна недавняя новинка, Frostpunk 2 , которая продолжает историю первой части, стоит 585 гривен вместо 835 гривен.

, которая продолжает историю первой части, стоит 585 гривен вместо 835 гривен. Боевик от третьего лица с жесткой боевой механикой кунг-фу и кинематографическим экшеном боевых искусств под названием Sifu получил отличные отзывы, поэтому может понравиться и вам, если вы любите этот жанр. Игра обойдется вам всего в 228 гривен.

получил отличные отзывы, поэтому может понравиться и вам, если вы любите этот жанр. Игра обойдется вам всего в 228 гривен. Рекомендуем также приобрести Mount & Blade II: Bannerlord , которая сейчас продается за 510 гривен, поскольку скоро для нее выйдет замечательное дополнение War Sails. Оно добавит морские бои и новый контент, включая стелс-систему и случайные события. Официальный релиз запланирован на 17 июня для ПК, Xbox и PlayStation.

, которая сейчас продается за 510 гривен, поскольку скоро для нее выйдет замечательное дополнение War Sails. Оно добавит морские бои и новый контент, включая стелс-систему и случайные события. Официальный релиз запланирован на 17 июня для ПК, Xbox и PlayStation. Spider-Man Remastered стоит сейчас 700 гривен. Игра разработана Insomniac Games в сотрудничестве с Marvel и оптимизирована для ПК компанией Nixxes Software. Поддерживает трассировку лучей, улучшенные тени, а также технологии NVIDIA DLAA, NVIDIA DLSS и AMD FSR 2.0.

стоит сейчас 700 гривен. Игра разработана Insomniac Games в сотрудничестве с Marvel и оптимизирована для ПК компанией Nixxes Software. Поддерживает трассировку лучей, улучшенные тени, а также технологии NVIDIA DLAA, NVIDIA DLSS и AMD FSR 2.0. Trine 5: A Clockwork Conspiracy имеет 50% скидки и стоит 300 гривен. Продолжение культового приключения столкнет вас с коварными новыми злодеями. Студия говорит, что пятая часть является "самой глубокой и визуально самой богатой на сегодня главой Trine с совершенно новым составом персонажей". Вы можете играть как сами, так и с тремя друзьями в сетевой или локальной игре.

имеет 50% скидки и стоит 300 гривен. Продолжение культового приключения столкнет вас с коварными новыми злодеями. Студия говорит, что пятая часть является "самой глубокой и визуально самой богатой на сегодня главой Trine с совершенно новым составом персонажей". Вы можете играть как сами, так и с тремя друзьями в сетевой или локальной игре. Tyranny стоит 305 гривен.

стоит 305 гривен. Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition от польской студии Techland – 297 гривен.

от польской студии Techland – 297 гривен. Disciples: Liberation – 264 гривны.

– 264 гривны. ELEX II – 250 гривен.

– 250 гривен. Tom Clancy's The Division 2 – 162 гривны.

– 162 гривны. Также на скидках сейчас первые две части Baldur's Gate – обе по 140 гривен.

В целом можно найти немало хитов прошлых лет, а также недавние новинки. Большинство игр имеют скидку на уровне 60-80%.