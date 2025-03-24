Мартін Фосс Андерсен, більш відомий шанувальникам Fortnite як MrSavage, встановив дивовижний рекорд, для здійснення якого вирушив на Лофотени, повідомляє 24 Канал.

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Чудернацький рекорд

Поки Олександр "s1mple" Костилєв проводить більше часу не в Counter-Strike, а зовсім в іншій грі, інший відомий кібератлет вразив усіх шаленим досягненням.

Легенда кіберспортивного Fortnite Мартін "MrSavage" Фосс Андерсен потрапив до Книги рекордів Гіннесса, зробивши найвіддаленіший "фраг" в історії шутера.

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Геймер вирішив спробувати вбити опонента, перебуваючи на відстані у 1161 метр від власного монітора. Для цього Мартін використав телескоп зі 100-кратним збільшенням, який у підсумку таки допоміг йому успішно виконати задум.

Рекордний постріл – дивіться відео

В реалізації цього рекорду молодику асистувала компанія Red Bull, яка організувала необхідні умови, додатково підібравши для цього неземні краєвиди Лофотенських островів у Норвегії.

Зрештою MrSavage успішно здійснив убивство, вписавши себе в історію Fortnite не лише кіберспортивними успіхами, а й цим неймовірним досягненням.