Мартин Фосс Андерсен, более известный поклонникам Fortnite как MrSavage, установил удивительный рекорд, для осуществления которого отправился на Лофотены, сообщает 24 Канал.

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Странный рекорд

Пока Александр "s1mple" Костылев проводит больше времени не в Counter-Strike, а совсем в другой игре, другой известный кибератлет поразил всех безумным достижением.

Легенда киберспортивного Fortnite Мартин "MrSavage" Фосс Андерсен попал в Книгу рекордов Гиннесса, сделав самый дальний "фраг" в истории шутера.

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Геймер решил попробовать убить оппонента, находясь на расстоянии в 1161 метр от собственного монитора. Для этого Мартин использовал телескоп со 100-кратным увеличением, который в итоге таки помог ему успешно выполнить замысел.

Рекордный выстрел – смотрите видео

В реализации этого рекорда молодому человеку ассистировала компания Red Bull, которая организовала необходимые условия, дополнительно подобрав для этого неземные пейзажи Лофотенских островов в Норвегии.

В конце концов MrSavage успешно совершил убийство, вписав себя в историю Fortnite не только киберспортивными успехами, но и этим невероятным достижением.