Кіберспортсмен Fortnite потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, вбивши опонента з допомогою телескопа
- Мартін Фосс Андерсен, відомий як MrSavage, потрапив до Книги рекордів Гіннеса за вбивство опонента у Fortnite з відстані у 1161 метр від свого монітора за допомогою телескопа.
- Рекордний постріл був здійснений на Лофотенських островах у Норвегії.
- MrSavage використав телескоп зі 100-кратним збільшенням для успішного виконання задуму.
Колишній професійний гравець Fortnite потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли вбив опонента сидячи за більш як 1 кілометр від монітора та дивлячись у нього за допомогою телескопа.
Мартін Фосс Андерсен, більш відомий шанувальникам Fortnite як MrSavage, встановив дивовижний рекорд, для здійснення якого вирушив на Лофотени, повідомляє 24 Канал.
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Чудернацький рекорд
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Легенда кіберспортивного Fortnite Мартін "MrSavage" Фосс Андерсен потрапив до Книги рекордів Гіннесса, зробивши найвіддаленіший "фраг" в історії шутера.
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Геймер вирішив спробувати вбити опонента, перебуваючи на відстані у 1161 метр від власного монітора. Для цього Мартін використав телескоп зі 100-кратним збільшенням, який у підсумку таки допоміг йому успішно виконати задум.
Рекордний постріл: дивіться відео
В реалізації цього рекорду молодику асистувала компанія Red Bull, яка організувала необхідні умови, додатково підібравши для цього неземні краєвиди Лофотенських островів у Норвегії.
Зрештою MrSavage успішно здійснив убивство, вписавши себе в історію Fortnite не лише кіберспортивними успіхами, а й цим неймовірним досягненням.