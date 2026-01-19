Вибух у будівлі Rockstar North: що відомо про інцидент в офісі розробників GTA VI

Вранці 19 січня 2026 року в Единбурзі стався інцидент у головному офісі студії Rockstar North, яка займається розробкою майбутнього хіта GTA VI. Близько 5:00 за місцевим часом у будівлі пролунав вибух, після чого на місце події прибули екстрені служби.

Територію навколо офісу Rockstar оточила поліція, а пожежники протягом кількох годин працювали над ліквідацією наслідків аварії, розповідає 24 Канал з посиланням на шотландську газету The Herald.

Наскільки серйозним був вибух?

Причиною надзвичайної події став вибух у котельні. Як згодом повідомив представник компанії, причиною був "збій в роботі одного з котлів". На місце виклику прибули сім пожежних машин. Рятувальники займалися усуненням структурних пошкоджень будівлі протягом чотирьох годин і завершили роботу о 9:21 за місцевим часом.

Представники пожежної служби підтвердили, що серед персоналу студії постраждалих немає. Представник Rockstar North подякував усім за турботу та висловив вдячність поліції та пожежним командам, які оперативно прибули на місце для оцінки ситуації, передає BBC.

Як це може вплинути на вихід GTA VI?

Цей інцидент стався на тлі нещодавнього скандалу, пов'язаного зі звільненням тридцяти розробників гри, що викликало значний резонанс у професійній спільноті. Повертаючись до самого інциденту – наразі важко робити будь-які висновки, оскільки невідомо наскільки серйозно постраждала будівля та обладнання.

Важливо зазначити, що саме Rockstar North є провідною студією у створенні кримінального екшену GTA VI, реліз якого вже неодноразово відкладали.

Спочатку вихід гри планувався на осінь 2025 року, проте згодом дату перенесли спочатку на травень, а потім Grand Theft Auto VI перенесли на 19 листопада 2026 року.

Наразі залишається незрозумілим, чи призведуть отримані будівлею пошкодження до нових затримок у виробничому процесі. Нова частина франшизи готується до виходу на консолях PS5 та Xbox Series X/S.

Гравцям обіцяють найбільш реалістичний та масштабний світ в історії серії, де головними героями стануть злочинці Джейсон і Лусія.