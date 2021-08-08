На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: правда про Маріо та жіночі обладунки в іграх
10 місце – А потім потрібно написати "GG EZ"
Кількість вподобань – 7 тисяч
Автор – juliashing101
Коли ваш опонент краще, ніж ви думали
9 місце – X-пончик
Кількість вподобань – 11 тисяч
Автор – altmorty
8 місце – Ігри з вогнем
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – Filthyf69420
Я граю у відеоігри о 2 ночі:
Моя мама:
7 місце – Логіка в GTA
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – Eddie-Edwins
Болід – 124 милі на годину
Якась Toyota, 1994 року випуску – 153 милі на годину
6 місце – Є що згадати
Кількість вподобань – 41 тисяча
Автор – aFROGalypse
Психолог: чи були у вашому дитинстві якісь травматичні події?
Я в 12 років:
5 місце – Класика
Кількість вподобань – 42 тисячі
Автор – I_need_to_learn_more
Коли ваше спорядження має безглуздий вигляд, але найкращі показники в грі:
4 місце – Мем з нульових
Кількість вподобань – 44 тисячі
Автор – FaithlessnessKind939
Перший темношкірий протагоніст в GTA та його дебютна місія:
Вкрасти велосипед.
3 місце – Є чим пишатися
Кількість вподобань – 48 тисяч
Автор – jodudeit
Коли ви пройшли гру на 100%, а тепер змушені вигадувати для себе нові квести:
– Це весь сир, який можна знайти в грі
2 місце – Поплічники для цього й потрібні
Кількість вподобань – 71 тисяча
Автор – KaiWolf1898
Лара до антагоніста: ні, я тебе не вб'ю, я не така!
Лара до його поплічників:
1 місце – "Вічнозелена" Grand Theft Auto V
Кількість вподобань – 80 тисяч
Автор – Jaywayy2litt