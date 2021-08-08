Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: "вічнозелена" GTA V та методи Лари Крофт

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього тижня вони знайшли кумедні пончики, а також показали методи роботи Лари Крофт.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: правда про Маріо та жіночі обладунки в іграх

10 місце – А потім потрібно написати "GG EZ"

Кількість вподобань – 7 тисяч

Автор – juliashing101

Коли ваш опонент краще, ніж ви думали

9 місце – X-пончик

Кількість вподобань – 11 тисяч

Автор – altmorty

8 місце – Ігри з вогнем

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – Filthyf69420

Я граю у відеоігри о 2 ночі:

Моя мама:

7 місце – Логіка в GTA

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – Eddie-Edwins

Болід – 124 милі на годину

Якась Toyota, 1994 року випуску – 153 милі на годину

6 місце – Є що згадати

Кількість вподобань – 41 тисяча

Автор – aFROGalypse

Психолог: чи були у вашому дитинстві якісь травматичні події?

Я в 12 років:

5 місце – Класика

Кількість вподобань – 42 тисячі

Автор – I_need_to_learn_more

Коли ваше спорядження має безглуздий вигляд, але найкращі показники в грі:

4 місце – Мем з нульових

Кількість вподобань – 44 тисячі

Автор – FaithlessnessKind939

Перший темношкірий протагоніст в GTA та його дебютна місія:

Вкрасти велосипед.

3 місце – Є чим пишатися

Кількість вподобань – 48 тисяч

Автор – jodudeit

Коли ви пройшли гру на 100%, а тепер змушені вигадувати для себе нові квести:

– Це весь сир, який можна знайти в грі

2 місце – Поплічники для цього й потрібні

Кількість вподобань – 71 тисяча

Автор – KaiWolf1898

Лара до антагоніста: ні, я тебе не вб'ю, я не така!

Лара до його поплічників:

1 місце – "Вічнозелена" Grand Theft Auto V

Кількість вподобань – 80 тисяч

Автор – Jaywayy2litt