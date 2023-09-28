Відбувся офіційний реліз Counter-Strike 2: гра вже доступна

Після місяців бета-тестування Valve випустила фінальну версію гри Counter-Strike 2. Нова версія головного онлайнового шутера повністю замінила собою CS:GO – її більше немає в Steam.

Реліз відбувся після доволі заплутаних натяків Valve. Повноцінного офіційного анонсу гри так і не було, а видавець лише за тиждень до релізу почав натякати на вихід CS2.

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Реліз Counter-Strike 2

Найважливіше нововведення – шутер перевели на рушій Source 2. Він приніс в гру нові інструменти й технології рендера, також оновилися графіка та звук. А ще підштовхнув дизайнерів Valve переробити деякі карти.

Counter-Strike 2 – це безкоштовне оновлення CS:GO в Steam. Після завантаження апдейта Global Offensive в бібліотеці перетвориться в CS2. Таким чином, зіграти в CS:GO більше буде не можна.

Трейлер гри Counter-Strike 2: дивіться відео

У форматі оновлення до CS:GO геймери зможуть зберегти свій інвентар. Пістолети, ножі, інші скіни та карти також були оновлені – у деяких випадках на кращі чи дещо гірші.