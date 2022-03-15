Учора ввечері розробники з української студії GSC Game World змінили підзаголовок відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2. А трохи згодом вони опублікували офіційний пресреліз, який стосується геймерів, що проживають на території Росії.

До теми Прислухалися до українців: розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 нарешті змінили підзаголовок гри

S.T.A.L.K.E.R. 2 не буде продаватися на Росії

Одразу ж відзначимо, що вони опублікували його лише в популярній на Росії соцмережі "VK", щоправда, одночасно з цим представники GSC Game World додали, що це останній їхній пост там. Вони написали, що російські ЗМІ, які повністю підконтрольні владі, розповсюджують цинічну та огидну брехню про цю війну.

Представники GSC Game World наголосили, що вони розробники з України й так буде завжди. А також додали, що українці будуть битися до останнього за свою свободу та право вибору. Одночасно з цим наші розробники розуміють, що кожен може вірити у те, що хоче. Але їхня правда така:

Аполітичності не місце там, куди приходить смерть. Кожна копійка податків, які йдуть Російській Федерації – це фінансування вбивства наших дітей та близьких, руйнування наших міст.

Саме тому українські розробники вирішили зупинити розповсюдження S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на території Росії. Представники GSC Game World зазначили, що їм не шкода втрачати ту частину аудиторії, яка підтримую війну проти України. Щоправда, також вони розуміють, що в Росії є немало людей, які підтримують нашу країну в цій ситуації. Але розділяти росіян вони не збираються.

Тому місцеві геймери тепер не можуть придбати жодну версію відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. У випадку цифрових копій нові передзамовлення вже не приймаються, а от старі залишаються дійсними. Тобто частина росіян все ж таки зможе зіграти чесно у цю відеогру.

А от з фізичними копіями все цікавіше. Річ у тім, що вони будуть недоступними навіть для тих гравців, які раніше оформили передзамовлення. Також розробники додали, що всі незгодні з їхньою політикою можуть в будь-який момент самостійно оформити "рефанд".

Дивіться відео, яким поділилися на початку війни розробники S.T.A.L.K.E.R. 2