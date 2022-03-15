Вчера вечером разработчики из украинской студии GSC Game World сменили подзаголовок видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2. А чуть позже они опубликовали официальный пресс-релиз, который касается геймеров, проживающих на территории России.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет продаваться на России

Сразу же отметим, что они опубликовали его только в популярной на России соцсети "VK", правда, одновременно с этим представители GSC Game World добавили, что это последний их пост там. Они написали, что российские СМИ, которые полностью подконтрольны властям, распространяют циничную и отвратительную ложь об этой войне.

Представители GSC Game World подчеркнули, что они разработчики из Украины и так будут всегда. А также добавили, что украинцы будут биться до последнего за свою свободу и право выбора. В то же время наши разработчики понимают, что каждый может верить в то, что хочет. Но их правда такова:

Аполитичности не место там, куда приходит смерть. Каждая копейка налогов, которые уходят Российской Федерации — это финансирование убийства наших детей и близких, разрушение наших городов.

Поэтому украинские разработчики решили остановить распространение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России. Представители GSC Game World отметили, что им не жалко терять ту часть аудитории, которая поддерживает войну против Украины. Правда, они понимают, что в России есть немало людей, которые поддерживают нашу страну в этой ситуации. Но разделять россиян они не собираются.

Поэтому местные геймеры теперь не могут приобрести ни одну версию видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В случае цифровых копий новые предзаказы уже не принимаются, а старые остаются действительными. То есть часть россиян все же сможет сыграть честно в эту видеоигру.

А вот с физическими копиями все интереснее. Дело в том, что они будут недоступны даже для тех игроков, которые ранее оформили предзаказ. Также разработчики добавили, что все несогласные с их политикой могут в любой момент самостоятельно оформить "рефанд".

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