10 балів цьому геймеру: ентузіаст відтворює Гоґвортс у відеогрі Valheim – фото

Цікавою роботою поділився користувач Zabore на платформі Reddit. Він вирішив відтворити у грі Valheim замок Гоґвортс та інші важливі місця з цього всесвіту.

Напевно, всі геймери хоч щось чули про відеогру Valheim, яка вийшла ще на початку лютого. Гра миттєво стала популярною, встановила кілька рекордів та тривалий час утримувалася у топах продажів. Варто відзначити, що Valheim й зараз має попит серед геймерів, а у піковий момент у грі може знаходитися до 100 тисяч гравців.

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Шанувальники цієї відеогри знають, що для повного її проходження потрібно просто здолати всіх босів. Щоправда, більшість геймерів не хоче покидати чарівний світ вікінгів після цього, тому гравці й вигадують різноманітні завдання для себе. Наприклад, деякі геймери урізноманітнюють свою гру цікавими чи складними челенджами, а інші – намагаються відтворювати різноманітні споруди у Valheim. Головного героя цієї історії можна віднести саме до категорії останніх.

Геймер із нікнеймом Zabore поділився оригінальною роботою на Reddit. Його пост дуже сподобався користувачам цієї платформи та швидко зібрав 8 тисяч вподобань та майже 150 коментарів. Ентузіаст вирішив відтворити у Valheim замок Гоґвортс та інші місця, які знаходяться навколо цієї споруди. Робота ще продовжується, але вже зараз можна побачити майданчик для квідичу, хатинку Геґріда та зовнішній вигляд самої школи. Також ентузіаст вже створив та прикрасив Велику залу, де відбувалися різноманітні урочисті події.

Напевно, найкраще зараз виглядає саме майданчик для гри у квідич, хоча поки й не вистачає газону чи якогось іншого покриття. Варто відзначити, що головний герой працює у творчому режимі, бо не хоче витрачати час на збір ресурсів та ферму. Zabore написав, що планує відтворити ще підземні приміщення, а також більше попрацювати над Забороненим лісом, який знаходиться поруч з хатиною Геґріда.

Майданчик для квідичу / Фото Reddit Zabore

Хатина Геґріда / Фото Reddit Zabore

Велика зала / Фото Reddit Zabore

Замок Гоґвортс / Фото Reddit Zabore