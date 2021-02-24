Американські можновладці хочуть заборонити відеогру GTA V: причина здивувала всіх

Американський політик Маркус Еванс впевнений, що відеоігри впливають на рівень злочинності. Він планує внести законопроєкт про заборону продажу GTA та інших ігор.

У Чикаго, штат Іллінойс в останні місяці збільшилася кількість викрадень автомобілів. Місцеві можновладці подумали й вирішили, що у всьому винні комп'ютерні ігри, а особливо Grand Theft Auto V. Чому у всьому знову винні відеоігри не дуже зрозуміло, але спробуємо розібратися.

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Представник Демократичної партії Маркус Еванс-молодший вніс законопроєкт, який має внести поправки у міський закон 2012 року. Дуже важливо відзначити, що цей закон забороняє продаж жорстоких ігор неповнолітнім. Тобто певна заборона на розповсюдження подібних відеоігор на території цього штату вже існує. Щоправда, Маркус впевнений, що й цього недостатньо, бо хоче заборонити продаж жорстоких відеоігор взагалі. Політик відзначив наступне:

Grand Theft Auto та інші жорстокі відеоігри прокрадаються у розум нашої молоді та змушують їх думати, що викрадення автомобілів – це нормально.

Також він планує внести зміни у саме визначення жорстоких відеоігор. На думку Маркуса, це ігри, які дозволяють керувати героєм, який може різними методами завдавати фізичної чи психологічної шкоди іншому персонажу чи тваринам.

Маркуса підтримав Ерлі Волкер, який є членом місцевої організації, яка протидіє викраденню авто. Він побачив схожість між викраденнями автоцистерн у реальності та діями, які можуть зробити у цій відеогрі геймери. Ерлі сказав наступне:

Я відчуваю, що ця гра (GTA) стала величезною проблемою у цій сфері.

Представники американської асоціації виробників відеоігор також не стали мовчати у цій ситуації. Вони впевнені, що між грою та реальними викраденнями немає нічого спільного, а політикам не варто висувати законопроєкти, які ґрунтуються лише на їх припущеннях.

Ймовірно, таку поправку не приймуть на засіданні представників штату Іллінойс. Сподіваємося, що ці можновладці не дивилися поки фільми із серії "Форсаж".