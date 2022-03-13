Кількість ігрових компаній та студій, які вводять санкції проти Росії, з кожним днем лише більшає. А вчора до їх числа вирішили приєднатися й розробники відеоігор з Koch Media.

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Koch Media вже заблокувала свої ігри на Росії

Одразу ж варто відзначити, що представники цієї компанії заблокували свої ігри на території Росії без офіційних заяв. Вони просто взяли та видалили свої відеоігри з місцевих крамниць. А тому російські гравці тепер можуть грати лише в ті ігри Koch Media, які придбали раніше.

Напевно, всі геймери знають, що цій компанії належить чимало розробників відеоігор. Зокрема, студії 4A Games, Deep Silver, Warhorse Studios, Flying Wild Hog, Volition, Prime Matter та чимало інших.

Цікаво, що під санкції потрапила й гра Pathfinder: Kingmaker, яку розробила російська студія Owlcat Game. А загалом на території країни-агресора тепер є заблокованими такі відеоігри: Metro, Saints Row, Dead Island, MotoGP, Hot Wheels Unleashed, Painkiller та інші.

Також додамо, що компанія Koch Media вже перерахувала 500 тисяч доларів у фонди, які допомагають українцям, що постраждали від віроломного вторгнення російських орків.

Sony не зупиняється

Також у цьому матеріалі хочемо згадати про ще одну ініціативу компанії Sony. Тепер її відеоігри недоступні для російських PC-геймерів. Річ у тім, що вчора вона заблокувала доступ до своїх ігор у російському Steam. Причина очевидна для всіх, а тому представники Sony навіть не коментували таке рішення. Також додамо, що наразі невідомо, чи можуть російські користувачі купувати її відеоігри в Epic Games Store.