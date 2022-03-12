Увесь світ продовжує вводити санкції проти Росії та підконтрольної їй Білорусі. А осторонь у такій ситуації не хочуть стояти й організації, які пов'язані зі сферою кіберспорту. Про деякі їхні заборони ми на Games24 вже розповідали, а сьогодні хочемо згадати також про ті, які більшість з вас могла пропустити.

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CD Projekt RED не зупиняється

Здається, не збираються зупиняти свою санкційну машину розробники із польської компанії CD Projekt RED. Річ у тім, що вчора ввечері вони заборонили російським та білоруським гравцям брати участь у своїх кіберспортивних турнірах з GWENT. Йдеться про серію офіційних турнірів з назвою GWENT Masters.

Також додамо, що стосується така заборона не лише фінальних стадій змагання, а й навіть онлайн-кваліфікацій. Відзначимо, що офіційну причину CD Projekt RED не вказала, хоча насправді й так зрозуміло, чому її представники прийняли таке рішення.

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