Увесь світ продовжує вводити санкції проти Росії та підконтрольної їй Білорусі. А осторонь у такій ситуації не хочуть стояти й організації, які пов'язані зі сферою кіберспорту. Про деякі їхні заборони ми на Games24 вже розповідали, а сьогодні хочемо згадати також про ті, які більшість з вас могла пропустити.
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CD Projekt RED не зупиняється
Здається, не збираються зупиняти свою санкційну машину розробники із польської компанії CD Projekt RED. Річ у тім, що вчора ввечері вони заборонили російським та білоруським гравцям брати участь у своїх кіберспортивних турнірах з GWENT. Йдеться про серію офіційних турнірів з назвою GWENT Masters.
Також додамо, що стосується така заборона не лише фінальних стадій змагання, а й навіть онлайн-кваліфікацій. Відзначимо, що офіційну причину CD Projekt RED не вказала, хоча насправді й так зрозуміло, чому її представники прийняли таке рішення.
Які ще проблеми виникли в російських кіберспортсменів
- Компанія Epic Games залишила гравців з Росії без можливості отримувати реальні гроші за участь у турнірах з Fortnite. З вчорашнього дня вони можуть забирати лише внутрішньоігрові косметичні предмети.
- Російські кіберспортивні організації Gambit Esports та Virtus.pro виключили зі змагання ESL Pro League Season 15. А тому місцеві кіберспортсмени виступатимуть під нейтральним тегом та стягом. Це означає, що в них не вийде рекламувати свою організацію та численних спонсорів.
- Активно зараз обговорюється і тема зі зміною громадянства деяких російських кіберспортсменів. Офіційно про це вже говорили представники NAVI, а от на рівні чуток залишається інформація про сербське громадянство M0nesy та деяких представників Team Spirit.