Весь мир продолжает вводить санкции против России и подконтрольной ей Беларуси. А в стороне в такой ситуации не хотят стоять и организации, связанные со сферой киберспорта. О некоторых их запретах мы на Games24 уже рассказывали, а сегодня хотим упомянуть также о тех, которые большинство из вас могло пропустить.
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CD Projekt RED не останавливается
Кажется, не собираются останавливать свою санкционную машину разработчики из компании CD Projekt RED. Дело в том, что вчера вечером они запретили российским и белорусским игрокам участвовать в своих киберспортивных турнирах по GWENT. Речь идет о серии официальных турниров под названием GWENT Masters.
Также добавим, что касается такой запрет не только финальных стадий соревнования, но и даже онлайн-квалификаций. Отметим, что официальную причину CD Projekt RED не указала, хотя на самом деле и так понятно, почему ее представители приняли такое решение.
Какие еще проблемы возникли у российских киберспортсменов
- Компания Epic Games оставила игроков из России без возможности получать реальные деньги за участие в турнирах по Fortnite. Со вчерашнего дня они могут забирать только внутриигровые косметические предметы.
- Российские киберспортивные организации Gambit Esports и Virtus.pro исключили из соревнования ESL Pro League Season 15. А поэтому местные киберспортсмены будут выступать под нейтральным тегом и флагом. Это значит, что у них не получится рекламировать свою организацию и многочисленных спонсоров.
- Активно сейчас обсуждается и тема с изменением гражданства некоторых российских киберспортсменов. Официально об этом уже говорили представители NAVI, а вот на уровне слухов остается информация о сербском гражданстве M0nesy и некоторых представителях Team Spirit.