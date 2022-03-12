Весь мир продолжает вводить санкции против России и подконтрольной ей Беларуси. А в стороне в такой ситуации не хотят стоять и организации, связанные со сферой киберспорта. О некоторых их запретах мы на Games24 уже рассказывали, а сегодня хотим упомянуть также о тех, которые большинство из вас могло пропустить.

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CD Projekt RED не останавливается

Кажется, не собираются останавливать свою санкционную машину разработчики из компании CD Projekt RED. Дело в том, что вчера вечером они запретили российским и белорусским игрокам участвовать в своих киберспортивных турнирах по GWENT. Речь идет о серии официальных турниров под названием GWENT Masters.

Также добавим, что касается такой запрет не только финальных стадий соревнования, но и даже онлайн-квалификаций. Отметим, что официальную причину CD Projekt RED не указала, хотя на самом деле и так понятно, почему ее представители приняли такое решение.

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