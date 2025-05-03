Як відеоігри впливають на ветеранів – у США провели цікаве дослідження
- Дослідження Entertainment Software Association показало, що 86% ветеранів США вважають відеоігри гарним способом подолання стресу та тривоги.
- 81% ветеранів погодилися, що ігри допомагають у важкі часи, а 77% відзначили позитивний вплив на їхнє життя після служби.
- Багатокористувацькі ігри сприяють соціалізації: 79% ветеранів грають з іншими, а 78% відзначають зміцнення товариства.
- Популярні жанри – шутери, RPG/MMO та спортивні симулятори.
Організація Entertainment Software Association провела дослідження щодо того як відеоігри впливають на ветеранів США і його результати свідчать про позитивну динаміку.
Відеоігри є чудовою розрадою та способом запобігання стресу для ветеранів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ESA.
Цікаво 10 спортивних ігор з найкращим режимом кар'єри
Зручний інструмент для ментального розвантаження
У опитуванні від Entertainment Software Association взяли 1096 ветеранів-геймерів та 508 цивільних людей. Згідно з його даними, 86% ветеранів вважають, що відеоігри забезпечують здоровий спосіб розрядки, який допомагає їм справлятися зі стресом і тривогою.
Окрім того, 81% опитаних погодилися, що відеоігри допомагають впоратися з важкими часами в житті, а 77% вважають, що ігри позитивно вплинули на їхнє життя після військової служби.
Багатокористувацькі проєкти виявилися чудовим методом соціалізації. Зокрема, 79% опитаних ветеранів сказали, що зараз вони грають у відеоігри з іншими людьми принаймні раз на тиждень, а більшість грають зі своїми друзями з військової служби.
78% також сказали, що спільна гра з товаришами по службі допомагає зміцнити їхнє товариство, а 73% вважають, що це служить ефективним інструментом для розвитку командної роботи та співпраці.
Відношення ветеранів США до відеоігор / Фото з ESA
Окремим блоком ветеранів також запитували про час, проведений в іграх під час чинної служби. У результаті 85% сказали, що це допомагало їм тимчасово уникнути стресу військового життя або ж розслабитися та відпочити після виконання військових обов'язків.
Цікаво, що найпопулярнішим жанром серед ветеранів стали шутери (55%), за ними розташувалися RPG/MMO (39%) та спортивні симулятори (31%).