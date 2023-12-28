Steam опублікував цікавий список найбільш продаваних ігор 2023 року.

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Цифровий майданчик від Valve поділився списком зі 100 найбільш продаваних відеоігор на платформі у періоді від 1 січня по 15 грудня 2023 року.

Задля зручності цей величезний масив було розподілено на чотири різні рівні продажів: платиновий, золотий, срібний та бронзовий.

Щоправда, у межах цих категорій ігри перераховані у випадковому порядку, оскільки дані про дохід не підлягають розголосу.

Нас цікавить лише найвищий рівень, який містить 12 найбільш продаваних ігор року.

Платинові бестселери Steam 2023:

Sons of the Forest

Starfield

Baldur's Gate 3

Apex Legends

Lost Ark

Hogwarts Legacy

Destiny 2

Cyberpunk 2077

Dota 2

PUBG: Battlegrounds

Call of Duty (включно з Modern Warfare 2, 3 та Warzone)

Counter-Strike 2

Якщо вас зацікавив якийсь з перерахованих проєктів, то радимо перевірити чи немає його часом у переліку найкращих пропозицій зимового розпродажу Steam.