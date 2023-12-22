Steam запустив великий розпродаж, який дає геймерам широкий вибір знижок на величезну кількість проєктів.

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21 грудня в Steam стартував зимовий розпродаж, який пропонує масу знижок на цікаві забавки практично усіх жанрів і триватиме він аж до 4 січня.

Спеціально для тих у кого розбігаються очі від кількості варіантів, ми вирішили сформувати список із 20 найкращих пропозицій.

Хоча приємні знижки отримали ігри усіх років, ми рекомендуємо спершу звернути найбільшу увагу на проєкти, що виходили цьогоріч, адже чимало з них отримали доволі солідну знижку, якою просто гріх не скористатися.

Отож, для початку геймерам варто розглянути придбання таких відеоігор:

Star Wars Jedi: Survivor (знижка 50%) – 849 грн.

(знижка 50%) – 849 грн. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (знижка 43%) – 935 грн.

(знижка 43%) – 935 грн. Hogwarts Legacy (знижка 50%) – 799 грн.

(знижка 50%) – 799 грн. Resident Evil 4 REMAKE (знижка 50%) – 999 грн.

(знижка 50%) – 999 грн. Dead Space (знижка 60%) – 599 грн.

(знижка 60%) – 599 грн. Diablo 4 (знижка 40%) – 1469 грн.

(знижка 40%) – 1469 грн. EA FC 24 (знижка 60%) – 679 грн.

(знижка 60%) – 679 грн. Lies of P (знижка 20%) – 1300 грн.

(знижка 20%) – 1300 грн. Remnant II (знижка 40%) – 779 грн.

(знижка 40%) – 779 грн. Mortal Kombat 1 (знижка 50%) – 924 грн.

(знижка 50%) – 924 грн. BattleBit Remastered (знижка 40%) – 246 грн.

Серед інших позицій радимо звернути увагу на: