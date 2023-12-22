Steam запустил большую распродажу, которая дает геймерам широкий выбор скидок на множество проектов.

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21 декабря в Steam стартовала зимняя распродажа, которая предлагает массу скидок на интересные игрушки практически всех жанров и продлится она вплоть до 4 января.

Специально для тех, у кого разбегаются глаза от количества вариантов, мы решили сформировать список из 20 лучших предложений.

Хотя приятные скидки получили игры всех лет, мы рекомендуем сначала обратить наибольшее внимание на проекты, выходившие в этом году, ведь многие из них получили довольно солидную скидку, которой просто грех не воспользоваться.

Итак, для начала геймерам стоит рассмотреть приобретение таких видеоигр:

Star Wars Jedi: Survivor (скидка 50%) – 849 грн.

(скидка 50%) – 849 грн. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (скидка 43%) – 935 грн.

(скидка 43%) – 935 грн. Hogwarts Legacy (скидка 50%) – 799 грн.

(скидка 50%) – 799 грн. Resident Evil 4 REMAKE (скидка 50%) – 999 грн.

(скидка 50%) – 999 грн. Dead Space (скидка 60%) – 599 грн.

(скидка 60%) – 599 грн. Diablo 4 (скидка 40%) – 1469 грн.

(скидка 40%) – 1469 грн. EA FC 24 (скидка 60%) – 679 грн.

(скидка 60%) – 679 грн. Lies of P (скидка 20%) – 1300 грн.

(скидка 20%) – 1300 грн. Remnant II (скидка 40%) – 779 грн.

(скидка 40%) – 779 грн. Mortal Kombat 1 (скидка 50%) – 924 грн.

(скидка 50%) – 924 грн. BattleBit Remastered (скидка 40%) – 246 грн.

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