Розробка Star Wars Eclipse активно триває, а 2024 рік став найуспішнішим в історії Quantic Dream

Генеральний директор французької студії Quantic Dream, яка належить китайській компанії NetEase, Гійом де Фондом’єр прокоментував ситуацію навколо змін у бізнес-стратегії NetEase у публікації на LinkedIn.

Раніше стало відомо, що NetEase переглядає свої міжнародні інвестиції, скорочуючи витрати та зменшуючи підтримку понад десятка студій за межами Китаю, що ставить під загрозу їхнє майбутнє, повідомляє 24 Канал. Однак, за словами Фондом’єра, Quantic Dream ці зміни не торкнулися.

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Ми глибоко засмучені через скорочення і закриття студій у межах NetEase, але хочемо запевнити, що наші студії в Парижі та Монреалі працюють у штатному режимі,

– зазначив він.

Розробка Star Wars Eclipse просувається за планом

Фондом’єр заявив, що проєкти Quantic Dream "активно розробляються" і "просуваються відповідно до плану". Хоча він не назвав конкретних ігор, відомо, що студія працює над нелінійним пригодницьким бойовиком Star Wars Eclipse.

За словами керівника, 2024 рік став найуспішнішим у фінансовій історії студії, що пов’язано з "видатними результатами" попередніх проєктів. Зокрема, продажі Detroit: Become Human сягнули 11 мільйонів копій, з яких 2 мільйони було продано лише за останній рік.

Що відомо про Star Wars Eclipse

Події Star Wars Eclipse розгортатимуться в епоху Республіки – "золотий вік" джедаїв, за кілька сотень років до появи Енакіна Скайвокера. Розробники раніше запевняли, що ця гра не буде просто "перефарбованою" версією Detroit: Become Human.

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Гру анонсували на The Game Awards 2021, однак відтоді вона не отримала жодної нової офіційної презентації. Восени 2023 року Quantic Dream підтвердила, що Star Wars Eclipse "все ще в розробці", проте дата виходу залишається невідомою.