У новому доповненні Т-1000 отримає зовнішність і голос Роберта Патріка, який виконував цю роль у фільмі 1991 року, повідомляє 24 Канал.

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Власники Kombat Pack 2 або доповнення Khaos Reigns зможуть випробувати персонажа з 18 березня, а окремо придбати його можна буде з 25 березня. Разом з анонсом розробники опублікували трейлер із демонстрацією геймплею.

Т-1000 у Mortal Kombat 1 володіє унікальним набором атак, а також здатністю змінювати форму. В одному з фаталіті персонажа використовується вантажівка з культової сцени переслідування у "Термінаторі 2".

T-1000 з'явиться в Mortal Kombat 1

Новий камео-боєць і реакція гравців

Окрім Т-1000, у грі з’явиться ще один персонаж камео – Мадам Бо, власниця чайного дому в провінції Фенцзян. Вона також є матір’ю Сектора, який у новій версії всесвіту є жінкою, а не кіборгом.

У коментарях до трейлера гравці позитивно оцінили образ Т-1000, втілений Робертом Патріком, і з ентузіазмом сприйняли появу Мадам Бо.

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Mortal Kombat 1 доступний на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S та Nintendo Switch. Загальні продажі гри перевищили 5 мільйонів копій, хоча, за чутками, через провал Khaos Reigns випуск Kombat Pack 3 та другого доповнення було скасовано.