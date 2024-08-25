Інсайдер під ніком Gabe Follower, відомий своєю обізнаністю у справах Valve, зокрема секретах CS 2, ошелешив геймерську спільноту новинами про розробку Half-Life 3.

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Невже світ отримає нову частину легендарної гри

На початку серпня блогер Тайлер Маквікер заявив, що Valve насправді розробляють HL 3 та поділився першими деталями про не анонсований проєкт.

Тепер ще більш надійне джерело, в обличчі інсайдера Gabe Follower, підтверджує інформацію ютубера.

За словами розслідувача, він витратив понад 3 роки на те, щоб по крупицях збирати деталі про майбутній проєкт і все це вилилося у відео на YouTube.

Розслідування інсайдера – дивитися цікаве відео

Що інсайдер розповів про гру:

напіввідкритий світ;

система динамічної погоди;

зміна дня та ночі;

"розумні" NPC, які пропонуватимуть динамічні діалоги;

механіки зсуву сили тяжіння;

повністю фізичне руйнування (з використанням вокселів);

повернення на XEN;

події хронологічно відбуватимуться після подій Half-Life: Alyx.

розробники заявляють, що проєкт містить "амбітний, не бачений до цього геймплей".

Попри велику порцію інформації, реальний стан гри, яку інсайдер називає Half-Life X, та приблизне вікно її релізу все ще залишається таємницею.