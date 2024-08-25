Інсайдер під ніком Gabe Follower, відомий своєю обізнаністю у справах Valve, зокрема секретах CS 2, ошелешив геймерську спільноту новинами про розробку Half-Life 3.
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На початку серпня блогер Тайлер Маквікер заявив, що Valve насправді розробляють HL 3 та поділився першими деталями про не анонсований проєкт.
Тепер ще більш надійне джерело, в обличчі інсайдера Gabe Follower, підтверджує інформацію ютубера.
За словами розслідувача, він витратив понад 3 роки на те, щоб по крупицях збирати деталі про майбутній проєкт і все це вилилося у відео на YouTube.
Розслідування інсайдера – дивитися цікаве відео
Що інсайдер розповів про гру:
- напіввідкритий світ;
- система динамічної погоди;
- зміна дня та ночі;
- "розумні" NPC, які пропонуватимуть динамічні діалоги;
- механіки зсуву сили тяжіння;
- повністю фізичне руйнування (з використанням вокселів);
- повернення на XEN;
- події хронологічно відбуватимуться після подій Half-Life: Alyx.
- розробники заявляють, що проєкт містить "амбітний, не бачений до цього геймплей".
Попри велику порцію інформації, реальний стан гри, яку інсайдер називає Half-Life X, та приблизне вікно її релізу все ще залишається таємницею.